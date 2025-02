Una prestazione eccezionale di Nikola Mirotic guida l'Olimpia alla vittoria

Una vittoria cruciale per l’Olimpia Milano

Il palcoscenico dell’Eurolega ha visto l’Olimpia Milano tornare in campo con una prestazione di grande carattere, sconfiggendo il Monaco con un punteggio di 86-80. Questa vittoria è fondamentale per i biancorossi, che cercano di mantenere il passo con le squadre di vertice della classifica. La partita ha messo in luce il talento e la determinazione della squadra, in particolare di Nikola Mirotic, che ha dimostrato di essere un leader indiscusso nei momenti decisivi.

Mirotic e Shields brillano sul parquet

Il montenegrino Mirotic ha chiuso la partita come miglior realizzatore, mettendo a segno 22 punti con un’ottima percentuale al tiro. La sua capacità di segnare nei momenti cruciali ha dato una spinta vitale alla squadra, mentre il compagno di squadra Shields ha contribuito con 19 punti, 9 rimbalzi e 5 assist, dimostrando di essere un giocatore chiave in entrambe le fasi del gioco. Anche Zach LeDay ha fatto la sua parte, aggiungendo 10 punti e 7 rimbalzi, rendendo la prestazione complessiva dell’Olimpia ancora più impressionante.

Il match in dettaglio

La partita è iniziata con un Monaco aggressivo, che ha preso un vantaggio iniziale di 4-13. Tuttavia, Milano ha reagito prontamente, grazie a Mirotic e Causeur, che hanno portato la squadra a pareggiare e poi a sorpassare gli avversari. Il secondo quarto ha visto l’Olimpia cambiare marcia, con un eccezionale 8/10 da tre punti, che ha permesso di chiudere il primo tempo in vantaggio. Nonostante un momento di difficoltà nel terzo quarto, Milano ha saputo mantenere la calma e, grazie a una serie di tiri liberi nel finale, ha conquistato una vittoria fondamentale. Con questa vittoria, l’Olimpia Milano si prepara ad affrontare il Fenerbahce in casa, mentre si prepara anche per il big-match contro la Virtus Bologna nel campionato.