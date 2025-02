Una prestazione di squadra eccezionale porta l'Olimpia a sognare i playoff.

Una partita intensa e combattuta

Il match tra l’Olimpia Milano e il Monaco si è rivelato un vero e proprio thriller sportivo, con i meneghini che hanno dimostrato grande determinazione e spirito di squadra. La partita, terminata con un punteggio di 86-80, ha visto Milano lottare fino all’ultimo secondo, mantenendo viva la speranza di accedere ai playoff di Eurolega. Coach Messina ha saputo motivare i suoi giocatori, portando a casa una vittoria che potrebbe rivelarsi decisiva per il prosieguo della stagione.

Il percorso della partita

Il primo quarto ha visto l’Olimpia partire in salita, con il Monaco che ha preso il comando grazie a giocate brillanti di Loyd e James. Tuttavia, Milano non si è lasciata intimidire e ha reagito con un’ottima prestazione di Shields e Mannion. Il secondo quarto ha segnato un cambio di marcia per i padroni di casa, che hanno sfruttato il pressing difensivo avversario per ribaltare il punteggio, chiudendo il primo tempo in vantaggio 49-42.

Un finale da brividi

Il terzo quarto ha visto Milano mantenere il vantaggio, ma il Monaco non ha mai mollato, riportandosi in partita. L’ultimo periodo è stato caratterizzato da un’intensa battaglia, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo. Mirotic, con la sua esperienza e abilità, ha segnato punti cruciali, mentre LeDay, nonostante le difficoltà ai tiri liberi, ha chiuso la partita con freddezza dalla lunetta. La vittoria è stata accolta con entusiasmo dai tifosi, che hanno sostenuto la squadra fino all’ultimo secondo.