Scopri le formazioni, l'orario e dove seguire la partita tra Messina e Trapani.

Le formazioni di Messina e Trapani

La sfida tra Messina e Trapani si preannuncia avvincente, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per conquistare punti preziosi nella 28ª giornata di Serie C. Il Messina scenderà in campo con un modulo 4-3-3, schierando Krapikas tra i pali, supportato da Gyamfi, Gelli, Dumbravanu e Haveri in difesa. A centrocampo, Garofalo, Crimi e Petrucci cercheranno di orchestrare il gioco, mentre in attacco Vicario, Costantino e Tordini saranno chiamati a finalizzare le azioni offensive.

Il Trapani e le sue strategie

Dall’altra parte, il Trapani risponderà con un modulo simile, sempre 4-3-3, con Ujkaj in porta. La linea difensiva sarà composta da Ciotti, Celiento, Silvestri e Liotti. Toscano, Carraro e Segberg si occuperanno del centrocampo, mentre Ruggiero, Anatriello e Piovanello saranno i tre attaccanti che tenteranno di mettere in difficoltà la retroguardia avversaria. Entrambi gli allenatori, Banchieri per il Messina e Torrente per il Trapani, hanno preparato le loro squadre con attenzione, puntando a ottenere un risultato positivo.

Dettagli della partita

La partita si svolgerà lunedì 24 febbraio e avrà inizio alle ore stabilite. Gli appassionati di calcio potranno seguire l’incontro in esclusiva su Sky Sport. Per chi preferisce il streaming, sarà possibile assistere alla partita tramite Sky GO per i clienti Sky e NOW TV per gli abbonati. Questa sfida rappresenta un’importante opportunità per entrambe le squadre di migliorare la propria posizione in classifica e di dimostrare il proprio valore sul campo.