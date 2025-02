Una partita emozionante con Mirotic e Shields protagonisti per l'EA7 Milano.

Una vittoria che vale doppio

Nel cuore della Turkish Airlines Euroleague 2024/25, l’EA7 Emporio Armani Milano ha ottenuto una vittoria cruciale contro l’AS Monaco, chiudendo il match con un punteggio di 86-80. Questo successo non solo migliora il record della squadra, portandolo a 15-12, ma mantiene viva la speranza di qualificazione per la post-season. La partita, disputata al Forum, ha visto i milanesi rispondere con determinazione a un avvio difficile, dimostrando grande carattere e abilità nel recupero.

Mirotic e Shields: i protagonisti indiscussi

Il match ha visto Mirotic brillare con 22 punti e 4 rimbalzi, mentre Shields ha contribuito con 19 punti, 9 rimbalzi e 5 assist. La loro sinergia in campo è stata fondamentale per la rimonta dell’Olimpia, che ha dovuto affrontare un avversario agguerrito. Dopo un inizio in salita, Milano ha trovato il ritmo giusto, grazie anche a un LeDay che ha messo a segno 10 punti e 7 rimbalzi, dimostrando di essere un elemento chiave nel roster di coach Messina.

Un match ricco di emozioni

La partita è iniziata con Monaco che ha preso il comando, portandosi sul 10-2. Tuttavia, Milano ha risposto prontamente, grazie a un’affondata di LeDay che ha acceso l’entusiasmo del pubblico. La sfida è stata caratterizzata da continui ribaltamenti di fronte, con entrambe le squadre che hanno mostrato grande intensità e voglia di vincere. La prima metà di gara si è chiusa con Milano in vantaggio di 7 punti, grazie a un finale di quarto che ha visto Mirotic e Shields protagonisti.

Strategie e tattiche decisive

Nel secondo tempo, Milano ha continuato a spingere, con Mannion che ha aperto le danze con un canestro importante. Tuttavia, Monaco non si è dato per vinto, rispondendo colpo su colpo. La partita ha mantenuto un equilibrio precario fino agli ultimi minuti, quando Milano ha mostrato maggiore lucidità e determinazione. La gestione dei possessi e la capacità di mantenere la calma nei momenti decisivi hanno fatto la differenza, permettendo ai milanesi di chiudere il match con un punteggio che riflette il loro impegno e la loro qualità.