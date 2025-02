Scopri gli eventi sportivi di oggi, tra motori, sci e tanto altro.

Un venerdì ricco di emozioni sportive

Il 28 febbraio si preannuncia come una giornata entusiasmante per gli appassionati di sport. Con eventi che spaziano dal motociclismo agli sport invernali, c’è davvero qualcosa per tutti. Gli occhi saranno puntati sul Motomondiale, dove i piloti si sfideranno nella prima giornata di prove libere a Buriram, in Thailandia. Questo evento segna l’inizio di una nuova stagione, e il confronto tra Francesco Bagnaia e Marc Marquez promette scintille. Entrambi i piloti sono pronti a dare il massimo, e i fan non vedono l’ora di assistere a questo duello.

Formula 1: test cruciali a Sakhir

In Bahrain, la Formula 1 si prepara per l’ultimo giorno di test prima dell’inizio del Mondiale 2025. I team stanno affinando le loro vetture e cercando di ottenere il massimo dalle ultime sessioni di prove. Questo è un momento cruciale per i piloti e le scuderie, che devono raccogliere dati preziosi per affrontare al meglio la stagione. Gli appassionati di motori possono seguire le prove in diretta su Sky Sport, un’opportunità imperdibile per vedere i campioni all’opera.

Sport invernali: la Coppa del Mondo di sci alpino

Non solo motori, ma anche sport invernali sono protagonisti di questa giornata. A Kvitfjell, in Norvegia, si svolgerà la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Le atlete italiane sono pronte a mettersi in mostra nella discesa, e le aspettative sono alte. Gli sportivi e gli appassionati di sci possono seguire le gare in diretta su RaiSport e Eurosport, con la speranza di vedere le azzurre salire sul podio.

Atletica leggera e altri eventi da non perdere

La giornata non si limita solo ai motori e agli sport invernali. A Madrid, si svolgerà una tappa del World Indoor Tour di atletica leggera, un evento che attirerà l’attenzione di molti. Gli atleti si sfideranno in diverse discipline, e gli appassionati possono seguire le gare in diretta su Sky Sport. Inoltre, ci saranno eventi di judo, snooker e molto altro, rendendo questo venerdì un vero e proprio festival dello sport.