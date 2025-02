La partita di EuroLeague tra Olimpia Milano e AS Monaco si preannuncia decisiva per le ambizioni di entrambe le squadre.

Un incontro decisivo per le ambizioni di playoff

La sfida tra Olimpia Milano e AS Monaco, in programma giovedì 27 febbraio, rappresenta un crocevia fondamentale per entrambe le squadre nel contesto della EuroLeague. Con solo otto partite rimaste nella regular season, ogni incontro diventa cruciale per la qualificazione ai playoff. L’Olimpia, attualmente con un record di 14-12, si trova in una posizione delicata, a ridosso delle posizioni che garantiscono l’accesso ai play-in. La competizione è serrata, con squadre come Barcellona e Partizan che lottano per le stesse posizioni.

Le squadre in cerca di riscatto

Entrambe le formazioni arrivano a questa partita dopo aver subito delusioni nelle rispettive coppe nazionali. L’Olimpia ha perso contro Trento, mentre l’AS Monaco è stato battuto da Le Mans. Queste sconfitte hanno lasciato un segno, ma hanno anche alimentato la determinazione di entrambe le squadre di riprendersi e dimostrare il proprio valore in EuroLeague. L’AS Monaco, in particolare, ha rinforzato il proprio roster con l’aggiunta del tedesco Daniel Theis, un giocatore di grande esperienza che potrebbe rivelarsi decisivo nel finale di stagione.

Strategie e aspettative per la partita

Coach Ettore Messina ha sottolineato l’importanza di ritrovare una circolazione di palla efficace e una difesa solida per affrontare un avversario come l’AS Monaco, noto per la sua profondità e le sue ambizioni. La squadra milanese recupera Nikola Mirotic, uno dei suoi giocatori chiave, ma deve fare a meno di Leandro Bolmaro, infortunato. La sfida si preannuncia intensa, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per conquistare i punti necessari a mantenere vive le speranze di playoff.