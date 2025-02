Il ritorno dell'Eurolega si preannuncia emozionante con l'Olimpia Milano che cerca la vittoria contro il Monaco.

Il ritorno dell’Eurolega

Dopo una pausa di tre settimane, l’Eurolega riprende con un incontro che potrebbe rivelarsi decisivo per le ambizioni playoff dell’Olimpia Milano. Giovedì 27, alle 20.30, i biancorossi ospiteranno al Forum il Monaco, squadra di grande talento e con un ex illustre, Mike James, che ha lasciato un segno indelebile durante la sua breve ma intensa esperienza a Milano.

Un match da non perdere

La partita si preannuncia avvincente, non solo per il valore delle squadre in campo, ma anche per la posta in gioco. Milano, attualmente con un record di 14-12, deve assolutamente vincere per mantenere vive le speranze di accesso ai playoff. Dall’altra parte, il Monaco, quarto in classifica con 16-10, arriva con il morale alto, avendo vinto tre delle ultime quattro partite. La presenza di Mike James, miglior marcatore della scorsa stagione, aggiunge ulteriore pepe all’incontro, rendendo l’atmosfera ancora più elettrica.

Le formazioni e le aspettative

Coach Ettore Messina, dopo un periodo di pausa, ritrova alcuni giocatori chiave come Caseur e Mirotic, già attivi in Coppa Italia, ma deve fare a meno di Bolmaro, un’assenza che potrebbe pesare nel corso della partita. La squadra milanese dovrà mostrare carattere e determinazione per superare un avversario ostico come il Monaco. I tifosi si aspettano una prestazione all’altezza, capace di riportare l’Olimpia in carreggiata verso i playoff.

Il contesto dell’Eurolega

La Turkish Airlines EuroLeague 2024/25 continua a regalare emozioni e spettacolo, con partite che si susseguono e squadre che lottano per un posto ai playoff. L’Olimpia Milano, storicamente una delle protagoniste del basket europeo, ha bisogno di ritrovare la vittoria per non perdere contatto con le prime posizioni. Con risultati, classifiche e highlights sempre aggiornati, gli appassionati possono seguire ogni istante della competizione su Sky Sport e NOW.