Tutte le informazioni sulla partita di Serie C tra Alcione e Union Clodiense, tra formazioni e orari.

Introduzione alla sfida di Serie C

Il campionato di Serie C entra nel vivo con la ventinovesima giornata, e uno degli incontri più attesi è senza dubbio quello tra Alcione e Union Clodiense. Questa partita rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali per la loro classifica. La sfida si disputerà venerdì 28 febbraio e promette di regalare emozioni e colpi di scena.

Le formazioni delle squadre

Analizzando le formazioni, l’Alcione si schiererà con un 4-3-1-2, con Bacchin tra i pali e una difesa composta da Chierichetti, Stabile, Ciappellano e Dimarco. A centrocampo, Bagatti, Piccinocchi e Bonaiti supporteranno l’attacco, mentre Invernizzi, Marconi e Palombi cercheranno di fare la differenza in fase offensiva. L’allenatore Cusatis punta su una squadra ben organizzata e pronta a sfruttare le occasioni.

Dall’altra parte, l’Union Clodiense adotterà un 4-3-3, con Gasparini in porta e una linea difensiva formata da Lattanzio, Tavkar, Vukusic e Sinn. A centrocampo, Serena, Cester e Manfredonia dovranno lavorare sodo per supportare l’attacco, composto da Martignago, Sinani e Biondi. L’allenatore Tedino ha preparato la squadra per affrontare al meglio questa sfida, puntando su un gioco offensivo e dinamico.

Dove vedere la partita

La partita tra Alcione e Union Clodiense sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire ogni momento dell’incontro. Per chi preferisce lo streaming, sarà disponibile su Sky GO per i clienti Sky e su NOW TV. Non perdere l’occasione di assistere a questo importante match di Serie C, che potrebbe rivelarsi decisivo per le sorti di entrambe le squadre.

Conclusione

Con una classifica che si fa sempre più serrata, ogni punto è fondamentale. Alcione e Union Clodiense si preparano a dare il massimo in campo, e i tifosi possono aspettarsi una partita avvincente e ricca di emozioni. Segui la diretta e sostieni la tua squadra del cuore!