Un progetto innovativo per valorizzare la tradizione sportiva e culturale di Legnano.

Un finanziamento significativo per Legnano

Legnano, una città con una ricca tradizione sportiva, si prepara a vivere un’importante opportunità grazie ai fondi ottenuti dalla Regione Lombardia. Con un finanziamento di 100mila euro, la città potrà organizzare una serie di eventi culturali che accompagneranno le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Questo finanziamento è parte del progetto “Olimpiadi della Cultura”, un’iniziativa che mira a valorizzare eventi di alta qualità sia nel periodo di avvicinamento ai Giochi sia durante il loro svolgimento.

Il progetto “Attiva-mente” e le sue azioni

Il progetto “Attiva-mente” si articola in quattro azioni principali, tutte finalizzate a diffondere la conoscenza della tradizione sportiva legnanese, in particolare quella ciclistica. La prima azione prevede il coinvolgimento delle scuole secondarie, per sensibilizzare i giovani sull’importanza dello sport, partendo dalla tradizione locale e dai Giochi Olimpici. La seconda azione è una rassegna di filosofia che si terrà al Castello, con la partecipazione di nomi illustri della cultura italiana, come Umberto Galimberti e Salvatore Natoli, che discuteranno temi legati al corpo e all’attività fisica.

Inoltre, è prevista una rassegna di film che esplorerà vari aspetti dello sport, dalla tradizione legnanese alla comunicazione degli aspetti mitici dello sport, fino a temi come i diritti e la disabilità. Infine, ci saranno mostre fotografiche di livello internazionale, in collaborazione con il Festival di Fotografia Etica di Lodi, e una biciclettata storica che celebrerà i modelli di biciclette Legnano, con tappe nei luoghi significativi della produzione locale.

Collaborazione e sostegno locale

L’amministrazione comunale di Legnano ha partecipato attivamente al bando di Regione Lombardia, collaborando con istituti superiori e realtà locali come il Panathlon La Malpensa e l’Associazione Testimonianze Tecnico-Storiche del Lavoro Legnanese. Queste sinergie dimostrano come la cultura e lo sport possano unirsi per creare eventi significativi e coinvolgenti. L’assessore alla Cultura e allo Sport, Guido Bragato, ha sottolineato l’importanza di queste iniziative, evidenziando come possano contribuire a valorizzare il patrimonio sportivo e culturale della città.

In un momento in cui la cultura e lo sport possono sembrare distanti, Legnano si propone come un esempio di come questi due ambiti possano intersecarsi e arricchirsi a vicenda. Con eventi di alto profilo e la partecipazione di nomi noti, la città si prepara a vivere un periodo di grande fermento culturale in vista delle Olimpiadi invernali.