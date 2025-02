Il giovane difensore esprime la sua soddisfazione per la fiducia del club e dei tifosi.

Un segnale di fiducia per il futuro

Il Parma Calcio ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Alessandro Circati, un giovane difensore italo-australiano classe 2003, fino al 2029. Questo prolungamento rappresenta un chiaro segnale di fiducia nei confronti di un giocatore che ha dimostrato di avere un grande potenziale e un forte attaccamento ai colori gialloblù. Circati, che è entrato a far parte del club nel febbraio 2021, ha rapidamente scalato le gerarchie, diventando un elemento chiave della squadra durante la stagione 2023-2024, culminata con la promozione in Serie A.

Le parole di Circati

In seguito all’annuncio del rinnovo, Circati ha espresso la sua gioia attraverso i canali ufficiali del club. “Sono molto felice per il rinnovo, con il Parma e con i tifosi gialloblù ho un rapporto bellissimo. Qui sento tutto l’affetto necessario per continuare a fare bene”, ha dichiarato il difensore. Ha anche ringraziato il presidente Kyle J. Krause e i dirigenti per la fiducia accordatagli, sottolineando l’importanza di questo supporto in un momento delicato della sua carriera, specialmente dopo il grave infortunio al ginocchio subito nella sua prima stagione in Serie A.

Il percorso di crescita di Circati

Il percorso di Alessandro Circati nel Parma è stato caratterizzato da una rapida ascesa. Dopo aver iniziato nelle giovanili, il difensore ha fatto il suo debutto in prima squadra, dimostrando fin da subito di avere le qualità per competere ai massimi livelli. La stagione attuale lo ha visto affermarsi come titolare, contribuendo in modo significativo agli obiettivi della squadra. Nonostante le difficoltà, Circati ha mostrato una determinazione esemplare, consolidando il suo legame con il club e i suoi tifosi. La sua voglia di tornare in campo e di aiutare la squadra a raggiungere nuove vette è un chiaro indicativo della sua mentalità vincente.