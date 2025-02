Un pareggio che muove la classifica in un derby combattuto e ricco di emozioni.

Un derby avvincente e ricco di emozioni

Il derby bergamasco di Serie C tra Atalanta Under 23 e AlbinoLeffe si è concluso con un pareggio 1-1, un risultato che ha lasciato soddisfatti entrambi gli allenatori. La partita, disputata nel posticipo della 28ª giornata a Caravaggio, ha visto i giovani nerazzurri tornare a muovere la classifica dopo un periodo difficile, caratterizzato da quattro sconfitte consecutive. Dall’altra parte, l’AlbinoLeffe ha confermato il suo buon momento, collezionando il quarto risultato utile di fila e mantenendo la quarta posizione in classifica con 43 punti.

Le fasi salienti della partita

Il match è stato deciso da un botta e risposta tra i due bomber delle squadre. L’AlbinoLeffe ha sbloccato il punteggio al 21’ del primo tempo grazie a Mohamed Alì Zoma, che ha trovato la rete con un colpo di testa preciso. Tuttavia, l’Atalanta U23 non si è lasciata intimidire e ha reagito prontamente, pareggiando i conti al 42’ con Dominic Vavassori, che ha sfruttato un errore della difesa avversaria per insaccare il pallone in rete. Questo scambio di gol ha reso la partita ancora più avvincente, con entrambe le squadre che hanno cercato di prevalere nel secondo tempo.

La situazione in classifica

Con questo pareggio, l’Atalanta U23 si porta a 41 punti, mantenendo vive le speranze di un piazzamento nei playoff. L’AlbinoLeffe, invece, si conferma in quarta posizione, a due punti di distanza dall’Atalanta. La lotta per la promozione si fa sempre più intensa, con squadre come Padova e Vicenza che continuano a dominare la classifica. La prossima giornata di campionato si preannuncia cruciale, con sfide che potrebbero cambiare le sorti di molte squadre.