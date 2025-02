Un'impresa memorabile per Trento che batte Milano e scrive la storia del basket italiano.

Una finale sorprendente

La finale della Coppa Italia ha riservato una sorpresa inaspettata: la Dolomiti Energia Trento ha trionfato contro l’Olimpia Milano, conquistando il primo trofeo della sua storia. La partita, disputata all’Inalpi Arena di Torino, ha visto i ragazzi di coach Paolo Galbiati prevalere con un punteggio di 79-63, scrivendo una pagina indelebile nel panorama del basket italiano. Nonostante le aspettative che vedevano Milano favorita, Trento ha dimostrato una determinazione e una freschezza invidiabili, ribaltando i pronostici.

Le chiavi della vittoria

Il successo di Trento è stato frutto di una prestazione collettiva straordinaria. Jordan Ford, con i suoi 23 punti, ha trascinato la squadra, dimostrando di essere un giocatore di grande talento e carisma. La squadra ha saputo gestire il ritmo della partita, approfittando delle difficoltà di Milano, che ha faticato a trovare il giusto assetto. I rimbalzi sono stati un fattore determinante, con Trento che ha dominato sotto canestro, mentre Milano ha sofferto, chiudendo con un deludente 1-21 da tre punti e un alto numero di palle perse.

Un momento storico per Trento

Questa vittoria rappresenta un momento storico per la Dolomiti Energia Trento, che ha finalmente raggiunto un traguardo tanto atteso. La squadra, spesso considerata una outsider, ha dimostrato che con impegno e determinazione è possibile raggiungere risultati straordinari. La gioia dei giocatori e dei tifosi è palpabile, e il trofeo conquistato sarà un simbolo di orgoglio per la città e per tutti gli appassionati di basket. La finale di Coppa Italia non è stata solo una partita, ma un evento che ha unito una comunità attorno a un sogno realizzato.