La Dolomiti Energia sorprende e vince per la prima volta il trofeo nazionale.

Un’impresa storica per Trento

La Dolomiti Energia Trento ha scritto una pagina memorabile nella storia del basket italiano, conquistando la Coppa Italia per la prima volta. La finale, disputata al PalaInalpi di Torino, ha visto i trentini prevalere sull’Olimpia Milano con un punteggio di 79-63, sovvertendo ogni pronostico. Milano, considerata la favorita, ha dovuto fare i conti con una serata da dimenticare, in particolare dalla lunga distanza, dove ha realizzato solo 1 canestro su 20 tentativi.

La prestazione di Mirotic e le difficoltà di Milano

Nonostante i 20 punti messi a segno da Nikola Mirotic, l’Olimpia Milano non è riuscita a trovare il ritmo giusto per impensierire Trento. La squadra milanese, reduce dalla finale persa lo scorso anno contro Napoli, ha dovuto rinviare ancora una volta l’appuntamento con la nona coppa nazionale. La difesa di Trento ha saputo contenere le offensive avversarie, mentre in attacco ha mostrato una fluidità e una determinazione che hanno fatto la differenza nel corso della partita.

Un trionfo che segna un nuovo inizio

Questa vittoria non è solo un trionfo sportivo, ma rappresenta anche un nuovo inizio per la Dolomiti Energia. La squadra, guidata da un mix di giovani talenti e giocatori esperti, ha dimostrato di avere le carte in regola per competere ai massimi livelli. La Coppa Italia potrebbe essere solo il primo passo verso ulteriori successi, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nel panorama del basket italiano. La festa per il trionfo è stata accolta con entusiasmo dai tifosi, che hanno riempito il palazzetto e celebrato un risultato che rimarrà nella memoria collettiva.