Un'intervista esclusiva che svela il pensiero di Donadoni sul calcio moderno e le sue ambizioni.

Il percorso di un grande allenatore

Roberto Donadoni, ex centrocampista del Milan e attuale allenatore, ha recentemente condiviso le sue esperienze e riflessioni in un’intervista approfondita. La sua carriera, costellata di successi e sfide, offre uno spaccato interessante sul mondo del calcio italiano. Donadoni ha parlato della sua ultima esperienza in panchina, che lo ha visto protagonista a Bologna e successivamente in Cina, dove ha salvato lo Shenzhen dalla retrocessione. La sua carriera è stata segnata da momenti di grande soddisfazione, ma anche da difficoltà, come il conflitto con il direttore sportivo che ha portato a una rottura.

Il legame con il Milan e le scelte del passato

Durante l’intervista, Donadoni ha espresso la sua amarezza per non essere stato contattato dal Milan, un club con cui ha un legame profondo. Ha menzionato come altri allenatori, come Leonardo e Gattuso, siano stati scelti al suo posto, lasciandolo con un senso di incompiuto. Nonostante ciò, ha mantenuto un atteggiamento positivo, affermando di rispettare le decisioni dei club e di essere aperto a nuove opportunità. La sua esperienza al Parma, dove ha raggiunto risultati straordinari nonostante le difficoltà economiche del club, rimane uno dei punti salienti della sua carriera.

Il futuro nel calcio e le ambizioni di Donadoni

Guardando al futuro, Donadoni ha dichiarato di essere pronto a tornare in panchina, sia in Italia che all’estero. La sua passione per il calcio e il desiderio di lavorare con i giovani giocatori sono evidenti. Nonostante le sfide che ha affrontato, il suo amore per il gioco rimane intatto. Ha anche parlato del cambiamento nel calcio moderno, sottolineando l’importanza di avere dirigenti competenti e di come la cultura del risultato immediato stia influenzando le scelte delle società. Donadoni ha concluso l’intervista con un pensiero affettuoso per Berlusconi, sottolineando l’importanza delle relazioni umane nel mondo del calcio.