Una vittoria storica per i bianconeri che battono Milano e alzano il trofeo.

Un trionfo che resterà nella storia

La Dolomiti Energia Trentino ha scritto una pagina memorabile nella storia del basket italiano, conquistando la Coppa Italia 2025. In una finale emozionante, i bianconeri hanno superato l’Olimpia Milano con un punteggio di 79-63, dimostrando una superiorità netta e una determinazione invidiabile. Questo successo non è solo un trofeo, ma un simbolo di resilienza e talento per una squadra che ha saputo affrontare le avversità e brillare nei momenti cruciali.

La partita: un dominio bianconero

Fin dal primo quarto, Trento ha mostrato un gioco incisivo e ben organizzato. I tiri da due punti hanno registrato un impressionante 57.6%, mentre la squadra ha capitalizzato anche dalla lunga distanza con un 27.6% nei tiri da tre. La difesa ha fatto la sua parte, limitando Milano a soli 63 punti e conquistando 44 rimbalzi contro i 38 degli avversari. La prestazione di Jordan Ford, che ha messo a segno 23 punti, è stata fondamentale per il successo finale, guadagnandosi il titolo di MVP della partita.

Le parole del coach e l’importanza della vittoria

Il coach Galbiati, visibilmente emozionato, ha espresso la sua gioia in sala stampa: “Questa vittoria è il risultato di un lavoro di squadra straordinario. Ogni giocatore ha dato il massimo e oggi abbiamo dimostrato di essere una vera squadra. Siamo orgogliosi di questo traguardo e lo dedichiamo ai nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto”. La vittoria della Coppa Italia rappresenta un passo importante per il futuro della Dolomiti Energia Trentino, che punta a consolidare la propria posizione tra le migliori squadre del campionato.

Un futuro luminoso per il basket trentino

Con questo trionfo, Trento non solo si aggiudica un prestigioso trofeo, ma si prepara a scrivere nuovi capitoli nella sua storia. La squadra ha dimostrato di avere le carte in regola per competere ai massimi livelli e, con il supporto dei propri tifosi, punta a continuare su questa strada. La Coppa Italia 2025 è solo l’inizio di un percorso che potrebbe portare a ulteriori successi e soddisfazioni per la Dolomiti Energia Trentino e per il basket trentino in generale.