Il Renate, guidato da Gattuso, affronta un Piola in difficoltà nel girone di ritorno.

Il contesto della partita

Il Renate, squadra storica del calcio italiano, si prepara ad affrontare il Piola in un match che potrebbe rivelarsi decisivo per le ambizioni playoff. I brianzoli, dopo un girone di ritorno difficile, si trovano a dover recuperare terreno e punti per mantenere vive le speranze di qualificazione. Con sei sconfitte e solo due vittorie, entrambe con un punteggio risicato di 1-0, il Renate deve trovare la giusta continuità per risalire la classifica.

Le formazioni e le strategie

Il mister Giacomo Gattuso, nonostante le assenze di Ghiringhelli e dell’ex Ranieri, schiererà un collaudato 3-5-2. Tra i pali ci sarà Minelli, supportato da una retroguardia composta da Bertoncini, Lorenzini e Khailoti. A centrocampo, Basso, Di Munno e Calcagni dovranno garantire solidità e supporto agli esterni Donadio e Agyemang. In attacco, la coppia Morosini e Da Graca sarà chiamata a concretizzare le occasioni create. Gattuso ha espresso fiducia nel suo gruppo, sottolineando come il ritorno di diversi infortunati abbia alzato il livello degli allenamenti e delle prestazioni.

La forza dell’avversario

Il Renate, pur essendo una delle squadre più piccole del calcio professionistico italiano, ha dimostrato di essere ben organizzato e capace di competere ad alti livelli. La vittoria recente contro il Lecco ha interrotto una striscia negativa di risultati, dando nuova linfa alla squadra. Gattuso ha avvertito i suoi giocatori della pericolosità del Piola, sottolineando che ogni partita è una battaglia e che non possono permettersi di sottovalutare l’avversario. La preparazione mentale e fisica sarà fondamentale per affrontare questa sfida con la giusta determinazione.

Il calendario e la classifica

Con la 28ª giornata in corso, il Renate si trova attualmente in una posizione delicata in classifica. La lotta per i playoff è serrata e ogni punto guadagnato sarà cruciale. Le prossime partite, tra cui il match contro l’Atalanta U23, saranno decisive per le sorti della squadra. La classifica attuale vede il Padova in testa con 68 punti, seguito da Vicenza e Feralpisalò. Il Renate, con 37 punti, deve assolutamente cercare di risalire per non compromettere le proprie ambizioni di playoff.