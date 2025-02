Scopri come seguire le partite della 28^ giornata di Serie C e le ultime novità.

Il programma della 28^ giornata di Serie C

Il campionato di Serie C entra nel vivo con la 28^ giornata, che si svolgerà da venerdì 21 a lunedì 24 febbraio. Gli appassionati di calcio possono prepararsi a un weekend ricco di emozioni, con partite che promettono spettacolo e competizione. Domenica, in particolare, sarà possibile seguire le partite in contemporanea grazie a Diretta Gol su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, offrendo un’opportunità unica per non perdere neanche un minuto di azione.

Come seguire le partite in diretta

Per gli amanti del calcio, Sky Sport offre una copertura completa della Serie C. Con tutte le 1.143 partite della regular season, inclusi playoff e match della Supercoppa e della Coppa Italia, gli spettatori possono godere di un’ampia gamma di contenuti. Gli highlights delle partite saranno disponibili anche su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport, garantendo che nessun momento saliente venga perso. Gli orari delle partite sono distribuiti nel weekend, con incontri programmati per venerdì sera, sabato pomeriggio e domenica, creando un’atmosfera di attesa e coinvolgimento tra i tifosi.

Le novità della stagione e l’uso del VAR

Quest’anno, la Lega Pro ha confermato l’utilizzo del VAR, una decisione che ha suscitato entusiasmo tra i tifosi e gli addetti ai lavori. L’introduzione della tecnologia video ha come obiettivo quello di garantire maggiore equità e precisione nelle decisioni arbitrali, un aspetto cruciale in un torneo così competitivo. Con l’adozione del VAR, ci si aspetta che le partite siano più giuste e che gli errori umani vengano ridotti al minimo. Questo non solo migliora l’esperienza di gioco, ma aumenta anche la fiducia dei tifosi nel sistema calcistico.