La squadra di Tabbiani punta a conquistare punti importanti nella sfida interna.

Un incontro da non perdere

La squadra di Tabbiani si prepara ad affrontare la Pergolettese in un match che potrebbe rivelarsi decisivo per le ambizioni di classifica del Trento. Con il fischio d’inizio fissato per le ore 20.30 allo Stadio Briamasco, i gialloblù sono determinati a tornare a vincere davanti al proprio pubblico. Attualmente, il Trento occupa la quinta posizione con quarantuno punti, mentre la Pergolettese si trova quattordicesima con trentatré punti. Questo incontro rappresenta un’opportunità imperdibile per i padroni di casa di consolidare la propria posizione nei playoff.

Le scelte di Tabbiani e le assenze

Il tecnico Luca Tabbiani ha convocato 23 giocatori per la sfida contro i lombardi, ma dovrà fare a meno di alcuni elementi chiave. Non saranno disponibili Zanon, Falasco, Frosinini e Sangalli, il che costringe il mister a rivedere le sue strategie. Tra i convocati, spiccano nomi come Samuel Di Carmine e Armand Rada, che torneranno in campo dopo un periodo di assenza. La squadra è pronta a dare il massimo, e Tabbiani ha sottolineato l’importanza di mantenere l’identità di gioco, fondamentale per affrontare una squadra come la Pergolettese, che ha dimostrato di saper imporre il proprio stile di gioco.

Le dichiarazioni di Tabbiani

In vista della partita, Tabbiani ha dichiarato: “Dopo il pareggio con il Lumezzane, abbiamo avuto pochi giorni per prepararci, ma abbiamo lavorato bene. Vogliamo recuperare quanto ci è sfuggito domenica scorsa. La Pergolettese è una squadra che sta facendo bene e dobbiamo essere pronti a combattere per i tre punti. È fondamentale contare sul supporto dei nostri tifosi, che possono fare la differenza in un match così importante.” Le parole del tecnico evidenziano la determinazione della squadra e la consapevolezza della sfida che li attende.

Dettagli dell’incontro e copertura mediatica

La direzione di gara sarà affidata al Signor Valerio Vogliacco, coadiuvato da assistenti di esperienza. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Calcio e Now, con aggiornamenti live disponibili su Radio Dolomiti. Gli appassionati di calcio possono aspettarsi un incontro avvincente, ricco di emozioni e colpi di scena, in cui entrambe le squadre daranno il massimo per ottenere un risultato positivo.