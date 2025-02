Una vittoria storica per la Dolomiti Energia, che batte Milano 79-63 in finale.

Una finale indimenticabile al PalaInalpi

Il 2025 sarà ricordato come un anno storico per il basket trentino. La Dolomiti Energia Trento ha conquistato la sua prima Coppa Italia, battendo l’Olimpia Milano con un punteggio di 79-63. La finale, disputata al PalaInalpi di Torino, ha visto i trentini sovvertire ogni pronostico, dimostrando una determinazione e una forza che hanno lasciato il segno. Con una prestazione eccezionale, Trento ha saputo gestire la pressione e ha capitalizzato ogni opportunità, portando a casa un trofeo che rappresenta il culmine di anni di lavoro e sacrifici.

La chiave della vittoria: una difesa impenetrabile

La partita è iniziata con un avvio difficile per Milano, che ha faticato a trovare il ritmo. La Dolomiti Energia ha approfittato di questo momento, accumulando un vantaggio significativo grazie a una difesa solida e a transizioni rapide. I 23 punti di Ford e i 14 di Ellis sono stati determinanti, ma è stata la difesa a fare la differenza. Milano, con un incredibile 1/20 da tre punti, ha visto le sue speranze svanire man mano che il punteggio si allontanava. La squadra di Messina ha tentato di reagire, ma la pressione e la determinazione di Trento hanno reso ogni tentativo vano.

Un trionfo che segna un’epoca

La vittoria di Trento non è solo un trionfo sportivo, ma un momento che segna un’epoca per il basket in città. La Dolomiti Energia ha dimostrato che con lavoro di squadra, strategia e un pizzico di audacia, è possibile raggiungere traguardi storici. Questo successo rappresenta un esempio per le future generazioni di atleti e per tutti coloro che credono nel potere dello sport. La festa è esplosa al termine della partita, con i tifosi che hanno celebrato un’impresa che rimarrà nella memoria collettiva. Trento ha dimostrato di avere il cuore di un campione e ora può vantare un trofeo che nessuno potrà mai toglierle.