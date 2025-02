Una prestazione convincente porta l'Olimpia a sfidare Brescia nella semifinale.

Una vittoria determinante per Milano

L’EA7 Emporio Armani Milano ha dimostrato grande carattere e determinazione nella partita contro la Virtus Bologna, vincendo con un punteggio di 91-77. I protagonisti della serata sono stati Shavon Shields, Leandro Bolmato e Zach LeDay, che hanno messo in mostra le loro abilità in un match che ha visto l’Olimpia dominare soprattutto nel secondo quarto, dove ha segnato ben 27 punti. Questo successo consente a Milano di avanzare alla semifinale di Coppa Italia, dove affronterà Brescia, reduce da una vittoria contro Tortona.

Un secondo quarto da incorniciare

Il secondo quarto è stato cruciale per l’Olimpia, che ha saputo scavare un vantaggio significativo grazie a una difesa solida e a un attacco incisivo. Flaccadori, Ricci e Tonut hanno contribuito in modo determinante, permettendo a Milano di allungare il punteggio e di gestire il match con maggiore tranquillità. La Virtus, pur avendo alcuni momenti di reazione, non è riuscita a mantenere il passo, complice anche una serata non particolarmente brillante al tiro. La regola dell'”over 85″ è stata rispettata, confermando l’ottima forma offensiva dell’Olimpia.

Le chiavi del successo

Shields ha segnato 19 punti, dimostrando di essere un giocatore chiave per Milano, mentre LeDay ha chiuso con 16 punti e 7 rimbalzi, contribuendo in modo significativo sotto canestro. Dimitrijevic ha confermato il suo stato di grazia, specialmente nel primo tempo, mentre Nikola Mirotic, pur con un minutaggio limitato, ha portato la sua esperienza in campo. La squadra ha mostrato una grande coesione e un’ottima gestione dei falli, nonostante le difficoltà iniziali. Coach Messina ha saputo gestire bene le rotazioni, mantenendo alta l’energia della squadra.

Prossimo appuntamento: semifinale contro Brescia

La semifinale di sabato contro Brescia si preannuncia come un incontro avvincente. Milano dovrà mantenere alta la concentrazione e continuare a mostrare il gioco di squadra che ha caratterizzato la partita contro la Virtus. La sfida sarà fondamentale per le ambizioni di Coppa Italia dell’Olimpia, che punta a conquistare il trofeo. I tifosi sono già in fermento, pronti a sostenere la squadra in questa importante fase del torneo.