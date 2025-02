Il Padova e l'Entella dominano, mentre la Juventus Next Gen sorprende il Benevento.

Il dominio del Padova nel girone A

Il Padova continua a dimostrare la sua forza nel girone A della Lega Pro, consolidando la sua posizione di leader dopo la vittoria contro la Pro Patria. Con questo successo, i biancoscudati si portano a +6 sulla seconda in classifica, il Vicenza, che ha subito una sconfitta contro la Feralpisalò. La partita ha visto un Padova scatenato, con Spagnoli che ha aperto le marcature, seguito da Bortolussi e Varas, che hanno chiuso i conti. Nonostante il tentativo di rimonta della Pro Patria, che ha accorciato le distanze con Citterio, il risultato finale ha confermato la superiorità del Padova.

Entella inarrestabile nel girone B

Nel girone B, l’Entella ha raggiunto il 20° risultato utile consecutivo, battendo la Spal con un convincente 2-1. La squadra ligure ha iniziato la partita in modo travolgente, segnando due gol nei primi otto minuti grazie a Casarotto e Castelli, quest’ultimo tornato al gol dopo un lungo digiuno. Nonostante il gol di Parigini nel recupero, la Spal non è riuscita a riaprire la partita. L’Entella si conferma così una delle squadre più in forma del campionato, mentre la Spal deve affrontare una situazione difficile dopo l’esordio del nuovo allenatore Francesco Baldini.

La Juventus Next Gen sorprende il Benevento

Un’altra sorpresa della giornata è stata la vittoria della Juventus Next Gen contro il Benevento, che ha segnato un esordio amaro per il nuovo allenatore Michele Pazienza. La squadra bianconera ha mostrato un gioco incisivo, con Adzic che ha fornito un assist e segnato un gol, contribuendo a un risultato finale di 2-0. Il Benevento, dopo questa sconfitta, si trova in una posizione difficile e dovrà lavorare sodo per risalire in classifica. La Juventus Next Gen, invece, continua a sorprendere e si conferma una delle squadre più promettenti del campionato.

Altre partite significative

Nel girone C, il Catania ha ottenuto una vittoria importante contro il Monopoli, grazie a un gol decisivo di Ierardi. Questa vittoria ha permesso al Catania di rimanere in corsa per la zona playoff. Anche il Lecco ha trovato una vittoria fondamentale contro la Pro Vercelli, grazie a un autorete e a un gol di Sipos. La situazione in classifica si fa sempre più interessante, con diverse squadre che lottano per la promozione e altre che cercano di evitare la retrocessione.