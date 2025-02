Gli Azzurri riescono a pareggiare grazie a un gol di Akpa Chukwu al 90'

Una partita difficile per il Novara

Il Novara ha affrontato una gara complessa contro l’Alcione Milano, iniziando in svantaggio dopo il gol di Palombi all’11’. Nonostante le difficoltà, gli Azzurri hanno dimostrato grande determinazione, lottando fino all’ultimo minuto per cercare di recuperare. La squadra, guidata da Gattuso, ha dovuto fare i conti con diverse assenze importanti, tra cui Da Graca, Ranieri e Ghiringhelli, che hanno reso ancora più complicata la ricerca del ritmo di gioco.

Il momento decisivo

Per gran parte della partita, l’Alcione Milano ha gestito bene il vantaggio, approfittando delle incertezze dei padroni di casa. Tuttavia, proprio quando sembrava che il Novara fosse destinato a subire la seconda sconfitta consecutiva, Akpa Chukwu ha trovato il guizzo decisivo al 90′, regalando un punto prezioso alla sua squadra. Questo gol non solo ha salvato il risultato, ma ha anche infuso nuova fiducia nel gruppo, che sta cercando di ritrovare la propria identità dopo un inizio di stagione difficile.

Le prospettive future

Il pareggio contro l’Alcione Milano, sebbene non sia una vittoria, rappresenta un passo importante per il Novara. La squadra deve ora lavorare per migliorare la propria condizione fisica e mentale, cercando di integrare i nuovi innesti e recuperare i giocatori infortunati. La prossima sfida sarà cruciale per capire se questo punto possa rappresentare un’inversione di tendenza. Con il supporto dei tifosi, che hanno affollato lo stadio con 1.553 spettatori, gli Azzurri possono sperare di tornare a vincere e risalire la classifica.