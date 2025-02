Una finale avvincente tra Juventus e Alcione, con protagonisti i giovani talenti.

Un percorso trionfale verso la finale

La Juventus, squadra storica del calcio italiano, ha dimostrato ancora una volta il suo valore nel torneo giovanile, conquistando il titolo con una serie di prestazioni eccezionali. I bianconeri, guidati da un gruppo di talenti promettenti, hanno vinto tutte le partite del girone finale, culminando in una finalissima emozionante contro l’Alcione. La squadra ha mostrato una superiorità evidente, con giocatori come Lamine Ba e Lorenzo Piumatti che si sono distinti per le loro abilità e determinazione.

La finale: Juventus-Alcione

La finalissima si è svolta in un clima di grande attesa, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo. L’incontro è iniziato in modo equilibrato, ma è stata la Juventus a trovare il vantaggio grazie a un colpo di testa imperioso di Ba, che ha sfruttato un corner per portare i bianconeri in vantaggio. L’Alcione ha tentato di reagire, ma la difesa juventina ha retto bene, mentre i bianconeri hanno continuato a creare occasioni.

Un finale da incorniciare

Il secondo tempo ha visto la Juventus aumentare il proprio vantaggio con un tocco sotto porta di Piumatti, che ha dimostrato grande freddezza davanti al portiere avversario. Nonostante un tentativo di rimonta da parte dell’Alcione, che ha accorciato le distanze con un bel diagonale di Chiarolanza, la Juventus ha risposto immediatamente, chiudendo la partita con un gol di Piumatti e un colpo di testa di capitan Ortoncelli. Il punteggio finale di 4-1 ha sancito la vittoria della Juventus, che si è laureata campione con merito.