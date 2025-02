L'Olimpia Milano perde contro il Bayern Monaco, evidenziando problemi di rendimento e strategia.

Una partenza promettente ma un secondo tempo deludente

L’Olimpia Milano ha iniziato la settimana europea con una sconfitta pesante, battuta 70 a 87 dal Bayern Monaco. Nonostante un primo tempo equilibrato, chiuso con un punteggio di 36-37, la squadra milanese ha mostrato segni di cedimento nel terzo quarto, un periodo che si è rivelato fatale per le ambizioni di vittoria. La mancanza di energia e la difficoltà nel mantenere il ritmo di gioco hanno permesso ai tedeschi di prendere il largo, chiudendo il terzo quarto con un parziale di 31-19.

Le assenze pesano

La formazione di coach Ettore Messina ha dovuto fare a meno di giocatori chiave come Nikola Mirotic e Fabien Causeur, oltre al lungodegente Othello Hunter. Queste assenze hanno influito notevolmente sulla capacità della squadra di competere ad alti livelli. La mancanza di profondità nella panchina ha costretto i titolari a un carico di lavoro eccessivo, che si è fatto sentire nel secondo tempo. La squadra ha faticato a trovare soluzioni offensive e ha mostrato una difesa poco reattiva, permettendo al Bayern di capitalizzare ogni errore.

Un Bayern Monaco in crescita

Il Bayern Monaco, dal canto suo, ha dimostrato di essere in ottima forma, soprattutto nel secondo tempo. Con un record di 10 vittorie e 2 sconfitte in casa, la squadra tedesca ha sfruttato il fattore campo per imporsi con autorità. Le prestazioni di giocatori come Niels Giffey e Vladimir Lucic hanno messo in evidenza la forza del roster bavarese. Giffey, in particolare, ha avuto una serata da incorniciare, contribuendo significativamente al punteggio finale e dimostrando di essere un elemento chiave per il successo della squadra.

Le prospettive future per l’Olimpia

Con questa sconfitta, l’Olimpia Milano si trova a dover affrontare una settimana cruciale. Giovedì, la squadra dovrà affrontare il Kaunas, un avversario diretto nella corsa per i playoff. La necessità di una vittoria è palpabile, e coach Messina dovrà lavorare intensamente per rimettere in carreggiata la sua squadra. La chiave sarà trovare un equilibrio tra attacco e difesa, oltre a recuperare le energie fisiche e mentali necessarie per competere ad alti livelli. La stagione è ancora lunga, ma ogni partita conta e Milano non può permettersi ulteriori passi falsi.