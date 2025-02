Dopo la sconfitta contro il Bayern, l'Olimpia Milano deve rialzarsi rapidamente.

Un inizio difficile per l’Olimpia Milano

La settimana si è aperta con una nota amara per l’Olimpia Milano, che ha subito una sconfitta pesante contro il Bayern Monaco. La partita, che si è conclusa con un punteggio di 87-70, ha evidenziato le difficoltà della squadra di Ettore Messina, già provata da numerose assenze. L’EA7 ha mostrato segnali di resistenza nel primo tempo, ma è crollata nel secondo, lasciando spazio a un Bayern decisamente più energico e determinato.

Le assenze pesano sul rendimento

Le assenze di giocatori chiave come Mirotic, Nebo e Causeur si sono fatte sentire in modo significativo. La squadra ha faticato a trovare il giusto ritmo, e il parziale di 31-19 nel terzo quarto ha segnato un punto di non ritorno. Nonostante gli sforzi, Milano non è riuscita a rispondere adeguatamente alle manovre offensive del Bayern, che ha dominato a rimbalzo e ha realizzato il doppio delle triple rispetto agli avversari. La mancanza di coesione e di gioco di squadra ha portato a un numero ridotto di assist, solo 8 contro i 21 del Bayern.

Guardando al futuro: le prossime sfide

Con la regular season che si avvicina alla conclusione, l’Olimpia Milano deve ora concentrarsi sulle prossime partite, in particolare sulla trasferta a Kaunas contro lo Zalgiris. Questa sfida si preannuncia cruciale, poiché i lituani sono a una sola partita di distanza in classifica. La pressione è alta, e ogni partita diventa un’opportunità per risalire la china e mantenere vive le speranze di un piazzamento nei play-off. La squadra dovrà lavorare duramente per recuperare le energie e trovare la giusta chimica in campo, soprattutto in vista di un finale di stagione che si preannuncia intenso e competitivo.