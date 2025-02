La Cremonese si rinforza con nuovi acquisti, mentre il Brescia punta sui giovani.

Il ritorno di Mattia Valoti alla Cremonese

Il mercato invernale di Serie B ha portato importanti novità, in particolare per la Cremonese, che ha accolto Mattia Valoti dal Monza. Questo trasferimento segna un passo significativo per la squadra grigiorossa, che mira a rinforzare il proprio organico per affrontare la seconda parte della stagione con rinnovate ambizioni. Valoti, centrocampista di esperienza, è atteso per apportare qualità e leadership al centrocampo, elementi fondamentali per la lotta alla promozione.

Le strategie di mercato della Cremonese

La Cremonese ha dimostrato di avere piani ambiziosi, con un mercato attivo e mirato. Oltre a Valoti, sono arrivati giocatori come Paulo Azzi e Francesco Gelli, che andranno a completare un organico già competitivo. La società ha deciso di puntare su un mix di esperienza e gioventù, cercando di costruire una squadra in grado di competere ai massimi livelli. Le partenze di alcuni giocatori, come Sernicola e Buonaiuto, sono state compensate da innesti strategici, dimostrando una chiara volontà di migliorare la rosa.

Il Brescia e la sua politica di mercato

Al contrario, il Brescia ha adottato un approccio più conservativo. La società, sotto la guida del presidente Massimo Cellino, ha scelto di non stravolgere il proprio organico, puntando su giovani talenti già presenti in rosa. L’unico innesto significativo è stato quello di Luca D’Andrea, un giovane promettente proveniente dal Sassuolo. Questa strategia potrebbe rivelarsi rischiosa, considerando le difficoltà che la squadra ha affrontato in questa stagione. La mancanza di movimenti significativi sul mercato potrebbe limitare le possibilità di risalita in classifica.

Il Mantova e la ricerca di stabilità

Infine, il Mantova si trova in una situazione diversa, puntando principalmente a mantenere la categoria. Con un gruppo già affiatato, la dirigenza ha scelto di non effettuare cambiamenti radicali, ma ha comunque accolto nuovi talenti come Simone Giordano. L’obiettivo è chiaro: garantire la salvezza e costruire le basi per un futuro più solido. La fiducia nel gruppo attuale è alta, e il lavoro con mister Possanzini prosegue con l’intento di consolidare la posizione in Serie B.