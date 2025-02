Nonostante i 17 punti di Leday, l'EA7 cede al Bayern Monaco e si prepara per il match decisivo contro lo Zalgiris.

Una sconfitta pesante per l’Olimpia Milano

Nel 25° turno di Eurolega, l’Olimpia Milano ha subito una sconfitta pesante contro il Bayern Monaco, con un punteggio finale di 87-70. La squadra di coach Ettore Messina, priva dell’infortunato Mirotic, ha mostrato segnali di difficoltà, soprattutto nel secondo tempo. Nonostante un buon avvio, l’EA7 ha faticato a mantenere il ritmo, lasciando spazio alle giocate decisive di Edwards e alla solida difesa dei tedeschi.

Un primo tempo incoraggiante, ma insufficiente

Il match è iniziato con un equilibrio che ha visto l’Olimpia chiudere il primo quarto in vantaggio di un punto (17-16). Leday e Brooks hanno dato il massimo, ma il Bayern ha saputo reagire, chiudendo il primo tempo in vantaggio di un solo punto (37-36). La ripresa, però, ha visto un cambio di marcia da parte dei tedeschi, che hanno dominato il terzo periodo con un parziale di 31-19, portandosi sul 68-55 al termine del terzo quarto.

La corsa ai playoff si complica

Con questa sconfitta, l’Olimpia Milano si trova ora con un record di 13-12, mantenendo ancora vive le speranze di playoff, ma con un margine sempre più ridotto per gli errori. La prossima sfida contro lo Zalgiris Kaunas si preannuncia cruciale: un match che potrebbe determinare le sorti della stagione milanese. Coach Messina dovrà lavorare sodo per recuperare la squadra e trovare soluzioni efficaci per affrontare la sfida in Lituania.