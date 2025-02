La partita di martedì 3 febbraio segna un momento chiave per le ambizioni di playoff dell'Olimpia.

Un incontro fondamentale per le ambizioni di playoff

Martedì 3 febbraio, l’Olimpia Milano si prepara ad affrontare il Bayern Monaco in una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per le ambizioni di playoff della squadra italiana. Dopo una vittoria convincente contro il Panathinaikos, l’Olimpia si presenta con un roster più completo, con il rientro di Diego Flaccadori, Pippo Ricci e Ousmane Diop. La sfida si svolgerà al nuovo SAP Garden di Monaco, un campo dove il Bayern ha dimostrato di essere particolarmente forte, con un record di 9-2 tra le mura amiche.

Il Bayern Monaco: una squadra temibile

Il Bayern Monaco si presenta come un avversario temibile, avendo già battuto l’Olimpia a Milano. La squadra tedesca è nota per il suo gioco offensivo frizzante, capace di segnare con facilità da oltre l’arco. Con giocatori come Oscar Da Silva e il recuperato Vladimir Lucic, il Bayern ha costruito la propria classifica su due pilastri fondamentali: il fattore campo e la capacità di vincere partite tirate. Infatti, il Bayern ha un record impressionante di 5-0 nelle partite decise da un margine di 1 a 3 punti, dimostrando una freddezza invidiabile nei momenti cruciali.

Le chiavi per l’Olimpia Milano

Per l’Olimpia, la chiave per ottenere un risultato positivo risiede nella capacità di mantenere un alto ritmo di gioco e di difendere in modo efficace. La squadra ha dimostrato di essere in grado di segnare oltre 85 punti in molte occasioni, ma dovrà affrontare la sfida di giocare senza Nikola Mirotic e Fabien Causeur, due dei suoi migliori realizzatori. Coach Ettore Messina ha sottolineato l’importanza di una difesa attenta, in particolare contro i tiratori perimetrali del Bayern come Andreas Obst e Carsen Edwards. Controllare i rimbalzi e selezionare bene i tiri saranno fondamentali per il successo dell’Olimpia in questa sfida cruciale.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, NOW e DAZN, e rappresenta un momento chiave non solo per l’Olimpia, ma per tutte le squadre in corsa per i playoff. Ogni gara da qui in avanti avrà un peso specifico nel determinare il destino delle squadre in EuroLeague.