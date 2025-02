Scopri le squadre partecipanti e il calendario delle partite per il torneo giovanile.

Introduzione al torneo Calcio&Coriandoli

Il Calcio&Coriandoli è un torneo giovanile che si svolge annualmente, coinvolgendo squadre di diverse categorie. Quest’anno, la fase regionale si terrà presso l’impianto sportivo “Don Mosso” e vedrà la partecipazione di numerose squadre promettenti. Questo evento rappresenta un’importante opportunità per i giovani calciatori di mettersi in mostra e competere a livelli sempre più alti.

Squadre partecipanti e gironi

Le squadre che si sfideranno nella fase regionale sono suddivise in gironi, con le prime due classificate di ciascun girone che accederanno alla fase nazionale. Tra le squadre già qualificate ci sono nomi noti come Juventus, Torino, Modena e Pisa. La competizione si preannuncia avvincente, con giovani talenti pronti a dare il massimo per rappresentare le proprie società.

Calendario delle partite

Il calendario delle partite è fitto di appuntamenti. Sabato 1° febbraio, si svolgeranno le gare dei gironi per le annate 20. Le partite inizieranno alle e si protrarranno fino a sera, con semifinali e finali che promettono di essere emozionanti. Domenica 2 febbraio, sarà la volta delle altre squadre, con un programma altrettanto ricco di sfide. Gli appassionati di calcio giovanile non possono perdersi queste emozionanti giornate di sport.

Importanza del torneo per i giovani calciatori

Partecipare a un torneo come il Calcio&Coriandoli è fondamentale per la crescita dei giovani atleti. Non solo hanno l’opportunità di confrontarsi con squadre di alto livello, ma possono anche affinare le proprie abilità tecniche e tattiche. Inoltre, il torneo rappresenta un’importante occasione di socializzazione e di apprendimento, dove i ragazzi possono fare nuove amicizie e imparare il valore del lavoro di squadra.