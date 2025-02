Una prestazione straordinaria dell'EA7 che segna 119 punti e conquista la vittoria.

Una vittoria schiacciante per Milano

L’Olimpia Milano ha dimostrato ancora una volta la sua superiorità nel campionato di Serie A, sconfiggendo l’Openjobmetis Varese con un impressionante punteggio di 119-92. Questo risultato non solo segna una vittoria, ma stabilisce anche un nuovo record stagionale per la squadra in termini di punti segnati in una singola partita. La prestazione offensiva dell’EA7 è stata caratterizzata da un gioco fluido e da una rotazione efficace dei giocatori, con tutti i 12 atleti utilizzati dal coach che hanno contribuito al punteggio finale.

Le stelle della partita

Tra i protagonisti della serata, spicca senza dubbio Zach LeDay, che ha iniziato la partita con grande energia, segnando 14 punti nei primi cinque minuti. Concludendo la gara con 26 punti e 7 rimbalzi in soli 22 minuti, LeDay ha dimostrato di essere in forma smagliante, continuando a brillare dopo il suo recente riconoscimento come MVP del turno di Eurolega. Al suo fianco, Sharon Shields ha colto l’opportunità di brillare in assenza di Mirotic, realizzando 20 punti con un eccellente 80% al tiro. La sinergia tra questi giocatori ha reso la squadra milanese praticamente inarrestabile.

Le difficoltà di Varese

Nonostante i tentativi di rimanere in partita, Varese ha mostrato evidenti lacune difensive che hanno compromesso le loro possibilità di successo. Anche se l’attacco ha prodotto buone prestazioni con 21 punti di Hands e 15 di Johnson, la difesa ha faticato a contenere gli attacchi milanesi. Coach Mandole si trova ora di fronte a una sfida cruciale: trovare una soluzione per migliorare la difesa e evitare di scivolare nella zona retrocessione. La squadra ha bisogno di un cambio di rotta immediato se vuole rimanere competitiva nel campionato.

Prossimi impegni per Milano

Con questa vittoria, l’Olimpia Milano si prepara ad affrontare un doppio turno esterno in Eurolega, un’opportunità fondamentale per consolidare la propria posizione in Europa. La squadra è attesa da una sfida difficile contro il Bayern, e la prestazione contro Varese ha sicuramente dato una spinta morale importante. La continuità di gioco e la capacità di mantenere alta la concentrazione saranno determinanti per il successo futuro dell’EA7.