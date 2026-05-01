Sfida a Cuggiono tra Berra e Crespi: liste, temi e calendario

A Cuggiono due coalizioni si contendono la guida del comune: da una parte la proposta di continuità con Sergio Berra, dall altra la proposta di cambiamento guidata da Riccardo Crespi

Il quadro politico di Cuggiono si è delineato con chiarezza dopo il deposito ufficiale delle liste il 25 aprile: i cittadini si preparano a votare nelle giornate del 24 e 25 maggio. La competizione si profila come un confronto netto tra due indirizzi opposti: da un lato la proposta di continuità amministrativa incarnata dalla maggioranza uscente, dall altro la richiesta di cambiamento avanzata da un fronte unito del centrodestra.

In questo contesto il dibattito locale ruoterà attorno a scelte concrete su servizi, opere pubbliche e ruolo delle frazioni.

La campagna entrerà nella fase più intensa con le presentazioni ufficiali e i confronti pubblici. La vicenda recente della stampa locale, che ha invertito gli elenchi su un numero di Settegiorni uscito il 1 maggio, ha aggiunto un elemento di attenzione sul tema della comunicazione elettorale e della correttezza dell informazione. Parallelamente alcune testate e redazioni, come Logos, hanno offerto la propria disponibilità per organizzare dibattiti e interviste, con l obiettivo di favorire il confronto tra candidati e permettere ai cittadini di valutare proposte e programmi.

I protagonisti e le liste

Al centro della contesa ci sono due nomi noti alla cittadinanza. Il centrosinistra, riunito nella lista Cuggiono Democratica, ha scelto Sergio Berra come candidato sindaco: vicesindaco uscente con deleghe a Bilancio, Sicurezza e Viabilità, Berra porta con sé un percorso di quindici anni all interno della stessa esperienza amministrativa e la volontà di proseguire progetti già avviati. Sul fronte opposto, la coalizione di centrodestra, aggregata sotto il nome Rinnoviamo Cuggiono e Castelletto e sostenuta da Fratelli d Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, punta su Riccardo Crespi, avvocato e figura politica conosciuta sul territorio.

La lista di Sergio Berra

La squadra che accompagna Sergio Berra combina amministratori con esperienza e nuovi ingressi provenienti dal volontariato, dalla scuola e dal sociale. Tra i nomi in lista figurano: Francesco Alemani, Claudia Baldo, Bruna Bugini, Matteo Cassani, Simone Luigi Cislaghi, Enrico Colombo, Lorenzo Zanelli, Alice Jennifer Di Carlo, Camilla Fusè, Rosalba Mangialardi, Flavio Polloni e Roberto Ulivi. Il messaggio della lista mette in risalto il valore della continuità e la volontà di completare i progetti avviati dalla Giunta uscente, nonostante le difficoltà affrontate negli ultimi anni.

La coalizione di Riccardo Crespi

Il campo avversario ha puntato sull unità per presentarsi compatto alle urne dopo divisioni passate: la lista guidata da Riccardo Crespi si presenta come sintesi di forze politiche e civiche e propone un piano di rilancio per il paese. I candidati elencati includono Mara Balasso, Stefano Baroli, Tiziana Candiani, Carlo Alberto Colombo, Giuseppe Locati, Alessandro Marzullo, Massimo Mattiello, Claudia Pallanca, Davide Pepe, Giuliana Soldadino, Alberto Soncin e Cristian Vener. Tra i punti sottolineati da Crespi c è la necessità di superare quello che la coalizione definisce un periodo di immobilismo e restituire centralità alla comunità.

Temi al centro del confronto e calendario degli incontri

Il confronto elettorale sarà incentrato su questioni concrete: servizi alla persona, investimenti sul territorio, gestione delle opere pubbliche e attenzione alle frazioni. Entrambe le formazioni hanno posto l accento su interventi sul tessuto locale, ma con approcci differenti: da una parte la prosecuzione di interventi già pianificati, dall altra la proposta di nuove priorità e cambi di rotta. Sarà importante per gli elettori valutare non solo gli annunci ma la capacità di realizzazione e il grado di sintonia con le esigenze del territorio.

Appuntamenti, presentazioni e dibattiti

Le presentazioni delle liste sono già iniziate: Cuggiono Democratica ha presentato programma e candidati il 24 aprile nell oratorio di Castelletto e il 26 aprile nella Sala delle vetrate di Villa Annoni. La squadra di Crespi sindaco – Rinnoviamo Cuggiono e Castelletto ha fissato due appuntamenti pubblici: il 7 maggio alle 20.30 a Villa Annoni (entrata da via Bellotti 8) e l 8 maggio alla stessa ora all oratorio di Castelletto. Inoltre la redazione di Logos si è resa disponibile per organizzare confronti e interviste, sia in presenza sia in formato video, per agevolare il dialogo con i cittadini.

Osservazioni finali

La campagna proseguirà con incontri, dibattiti e occasioni di ascolto che consentiranno agli elettori di approfondire programmi e candidati. Tra gli elementi da seguire ci sono la chiarezza delle proposte, la composizione delle liste e la capacità di attrarre consenso tra i diversi segmenti della popolazione. In vista del voto del 24 e 25 maggio, il confronto a Cuggiono promette di essere serrato e deciso, con i cittadini chiamati a scegliere tra continuità e cambiamento attraverso i nomi indicati nelle liste depositate.