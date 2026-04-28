Ministro Zangrillo: no ad antisemitismo e violenza nelle piazze del 25 aprile

Il ministro Paolo Zangrillo definisce inaccettabili gli episodi verificatisi in alcune piazze durante il 25 aprile e sollecita una reazione ferma contro antisemitismo, violenza e intolleranza

Nel corso del 25 aprile alcune manifestazioni pubbliche hanno assunto toni e gesti che, secondo il ministro Paolo Zangrillo, tradiscono il significato della ricorrenza. Non si tratta soltanto di slogan offensivi, ma di comportamenti che attaccano direttamente la dignità di persone e istituzioni: tra questi ci sono cori contro la Brigata Ebraica a Milano, aggressioni a esponenti dell’ANPI nella capitale e immagini provocatorie riprese a Napoli che hanno preso di mira il ministro Giuseppe Valditara.

Il ministro ha definito questi fatti un oltraggio al valore della memoria e alla libertà che la giornata intende celebrare.

Fatti segnalati e reazioni locali

Tra gli episodi più rilevanti segnalati dagli organi di informazione ci sono i cori antisemiti rivolti alla Brigata Ebraica durante una manifestazione a Milano, il ferimento di due rappresentanti dell’ANPI a Roma e la diffusione di immagini che ritraggono il ministro Giuseppe Valditara in atteggiamenti denigratori a Napoli. Questi avvenimenti sono stati letti dalle autorità come segnali di una tensione che supera il diritto alla protesta, trasformandosi in violenza e intolleranza. Per il ministro, sono episodi che non possono essere interpretati come espressioni legittime della commemorazione, ma come un attacco al senso stesso della giornata.

La presa di posizione del ministro

La risposta di Paolo Zangrillo è stata netta: è necessario condannare senza esitazioni ogni forma di antisemitismo, violenza e odio. Ha richiamato tutti — istituzioni, organizzatori e partecipanti — a non permettere che il 25 aprile venga sfruttato per rilanciare simboli e comportamenti divisivi. Questa dichiarazione sottolinea un principio fondamentale: la commemorazione deve riaffermare i valori di libertà, rispetto e democrazia, non diventare veicolo di scontro e discriminazione.

Responsabilità civile e ruolo delle istituzioni

Nel discorso del ministro emerge anche l’appello per una responsabilità condivisa: le forze dell’ordine, le autorità locali e gli organizzatori delle manifestazioni hanno il compito di prevenire derive e di intervenire con misure adeguate quando si oltrepassano limiti accettabili. Far rispettare le regole non significa limitare il diritto di manifestare, ma tutelare il diritto alla sicurezza e alla memoria collettiva. La richiesta è che qualsiasi atto d’odio venga perseguito e che chiunque utilizzi la giornata per diffondere simboli di odio sia chiamato a rispondere delle proprie azioni.

Strumenti per prevenire e reagire

Tra gli strumenti evocati implicitamente dalla presa di posizione ci sono il rafforzamento dei dispositivi di sicurezza nelle piazze, il monitoraggio dei comportamenti durante gli eventi e una risposta giudiziaria rapida quando si configurano reati. Ma la proposta non è solo repressiva: il ministro indica anche la necessità di iniziative culturali e formative per contrastare l’intolleranza sul piano educativo. Promuovere il rispetto passa anche attraverso la memoria storica e l’educazione civica, componenti che aiutano a prevenire la ricomparsa di linguaggi d’odio.

Il significato simbolico del 25 aprile e la necessità di unità

Il ministro richiede che il 25 aprile sia preservato nel suo ruolo di momento unitario della democrazia: una giornata nata per celebrare la fine della guerra e per ricordare i caduti, che deve servire a riconciliare e non a dividere. Chi usa questa ricorrenza per rispolverare simboli offensivi o per alimentare conflitti dimostra, secondo la sua lettura, di non aver compreso il nucleo morale della commemorazione. Difendere questi valori significa ribadire che la libertà non è compatibile con atteggiamenti che seminano odio.

In chiusura, la chiamata del ministro Paolo Zangrillo è chiara: il contrasto all’antisemitismo, alla violenza e all’intolleranza richiede una reazione collettiva e determinata. Le parole pronunciate invitano a una vigilanza costante e a misure concrete, perché il rispetto della memoria e dei diritti fondamentali sia sempre la bussola che guida le celebrazioni pubbliche. L’obiettivo dichiarato è difendere la democrazia e la libertà che il 25 aprile rappresenta, opponendo a ogni apertura d’odio la forza delle istituzioni e della società civile.