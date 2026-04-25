Comune di Milano lancia avviso per rigenerare 20 immobili storici e simbolici

Il comune di Milano ha presentato un piano unitario per riattivare 20 immobili pubblici in disuso, offrendo concessioni a enti e realtà che propongano progetti di utilità sociale e sostenibilità

Il 23 aprile 2026, a Palazzo Reale, l’assessore al bilancio e demanio Emmanuel Conte ha illustrato un piano che punta a trasformare in risorsa 20 immobili pubblici oggi inutilizzati. L’idea guida è semplice: promuovere la rigenerazione del patrimonio pubblico mantenendo la proprietà comunale e affidando gli spazi con concessioni a soggetti pubblici e privati che presentino proposte di valore sociale.

Il progetto non è un insieme di bandi isolati ma un programma organico pensato per restituire ai cittadini luoghi simbolo e strutture diffuse nei quartieri, con attenzione all’accessibilità e all’efficienza energetica. Con questa scelta l’amministrazione cerca di coinvolgere associazioni, fondazioni, imprese e istituzioni universitarie in progetti che restino ancorati alle esigenze delle comunità locali.

I luoghi coinvolti

Il piano raggruppa gli edifici in tre categorie: beni identitari, beni capillari e beni di villeggiatura. Tra i primi figurano la Pusterla di Sant’Ambrogio, la Porta Ticinese medievale, Palazzo Calchi Taeggi, i Magazzini al Bastione di viale Vittorio Veneto e Palazzo Dugnani, tutti riconosciuti come elementi fortemente rappresentativi della città. Gli immobili distribuiti nel tessuto urbano includono l’ex Scuola rurale di Lampugnano, l’ex casello ovest di Porta Ticinese, Cascina Cort del Colombin, Cascina Corba, Cascina Molino Spazzola, Palazzo Galloni, l’ex Casa dell’acqua di via Giacosa e l’ex Circolo popolare di via Varesina. Infine le strutture fuori città comprendono case e colonie di villeggiatura a Cerano d’Intelvi, Pietra Ligure, Cesenatico, Recco, Andora e Sondalo.

Categorie e significato

La distinzione tra beni identitari, beni capillari e beni di villeggiatura serve a calibrare interventi e funzioni: i primi richiedono progetti che rispettino il valore storico e simbolico, i secondi devono rispondere ai bisogni di quartiere mentre i terzi possono essere ripensati per servizi ricreativi o socio-sanitari rivolti anche a target specifici. In tutti i casi l’obiettivo è riconsegnare spazi fruibili, sicuri e integrati nella vita urbana, evitando la cessione definitiva del bene.

Il modello operativo

Il comune ha scelto la strada delle concessioni sostenendo che mantenere la proprietà pubblica tutela il valore collettivo. Le assegnazioni dovranno dimostrare utilità pubblica, sostenibilità economica e attenzione all’efficienza energetica. L’approccio unitario, spiegato dall’assessore, cerca di offrire una visione d’insieme delle opportunità piuttosto che occasioni episodiche: i soggetti interessati presenteranno manifestazioni di interesse in risposta agli avvisi pubblici che saranno pubblicati dal Demanio comunale.

Partecipazione e condizioni

La selezione privilegerà progetti che assicurino apertura alla cittadinanza, pratiche di gestione condivisa e programmi sostenibili nel medio termine. Non si tratta di richieste di donazioni ma di proposte integrate che prevedano responsabilità gestionali: questo modello punta sulla capacità della società civile di prendersi cura del proprio territorio e di valorizzare il patrimonio pubblico con finalità sociali e culturali.

Esperienze precedenti e prospettive

Il piano si inserisce in un percorso avviato dal 2026 con recuperi già realizzati tramite concessioni: esempi concreti sono la Cascina Colombè trasformata in polo agroalimentare e sociale, l’ex Hammam di via Civitavecchia affidato alla Lilt per Casa Lilt, i due edifici di via Conca del Naviglio consegnati alla Sovrintendenza per il progetto Pan, l’ex Obitorio di via Francesco Sforza destinato a servizi universitari, il Casello sud di piazza V Giornate e l’ex Marchiondi convertito in residenza universitaria. Queste esperienze mostrano come la riattivazione possa generare occupazione locale, servizi e una maggiore sicurezza urbana.

Guardando avanti, il piano per i 20 immobili rappresenta una scommessa sulle dinamiche cittadine: restituire spazi vuol dire riattivare relazioni, offrire servizi e migliorare la qualità della vita. I prossimi passi prevedono la pubblicazione degli avvisi, la raccolta delle manifestazioni di interesse e la valutazione dei progetti; l’esito sarà determinante per capire come questi luoghi torneranno a inserirsi nella quotidianità dei milanesi.