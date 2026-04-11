Come proporre candidature per le benemerenze civiche del Comune di San Giorgio su Legnano

Scopri le modalità per proporre candidature alle benemerenze civiche del Comune di San Giorgio su Legnano e quando saranno consegnate

Il Comune di San Giorgio su Legnano ha aperto la possibilità di segnalare persone, associazioni o gruppi meritevoli per le sue onorificenze locali. Le proposte devono essere presentate entro il termine stabilito del 17 aprile 2026 e possono riguardare anche candidati alla memoria, cioè riconoscimenti conferibili postumo.

Questa procedura è pensata per valorizzare chi, con il proprio impegno, ha contribuito al tessuto sociale, culturale o sportivo della comunità.

La cerimonia di consegna delle onorificenze è collegata alla celebrazione della Festa della Repubblica e avverrà durante il concerto del Corpo Musicale Cittadino Canegrate, in programma per sabato 13 giugno 2026 alle ore 21 davanti al Municipio. Chi intende presentare una segnalazione deve compilare una motivazione dettagliata che illustri il valore dell’operato del candidato, fornendo elementi utili alla valutazione da parte degli organi comunali.

Chi può essere candidato e quali riconoscimenti sono previsti

Possono essere proposti per le benemerenze civiche individui, enti e associazioni che hanno dimostrato impegno significativo nei confronti della collettività. I riconoscimenti includono l’attestato di benemerenza, che può essere concesso anche alla memoria, e la medaglia civica di San Giorgio. L’obiettivo è promuovere esempi positivi, dalla dedizione civile al valore culturale e sportivo, fino al coraggio dimostrato in situazioni particolari; ciascun tipo di onorificenza mira a mettere in luce aspetti diversi di servizio e merito.

Qualità valutate nelle candidature

Nel valutare le proposte, la giunta prende in considerazione criteri come il senso del dovere, il sacrificio personale, il contributo culturale e la solidarietà verso la comunità. È importante che la candidatura descriva con chiarezza le azioni compiute, i risultati ottenuti e l’impatto sulla cittadinanza: dati concreti, testimonianze e documenti di supporto rafforzano la motivazione. La presenza di elementi che evidenziano valore etico, morale o sportivo facilita la scelta degli amministratori.

Modalità di presentazione e scadenze

Per proporre un candidato occorre indicare chiaramente il nominativo, l’eventuale natura dell’ente o dell’associazione segnalata e offrire una motivazione esaustiva che ne giustifichi la candidatura. La scadenza per l’invio delle proposte è il 17 aprile 2026; chiunque ritenga opportuno segnalare una persona o un gruppo può farlo rispettando questa data. La documentazione presentata servirà alla valutazione preliminare e costituisce la base per la discussione in sede istituzionale.

Decisione e comunicazione degli esiti

La scelta dei premiati sarà presa dalla Giunta comunale, che esaminerà le candidature ricevute e deciderà in base alle motivazioni e alle prove allegate. Una volta definita la rosa dei destinatari, i riconoscimenti saranno consegnati pubblicamente durante l’evento previsto per sabato 13 giugno 2026, collegato al concerto del Corpo Musicale Cittadino Canegrate. La consegna davanti al Municipio vuole essere un momento collettivo di riconoscimento e gratitudine verso chi ha reso un servizio alla comunità.

Perché partecipare e il ruolo dell’amministrazione

L’iniziativa nasce con la finalità di diffondere valori civici come il senso del dovere, la cultura e la solidarietà attraverso l’esempio di chi si è distinto. Il sindaco Claudio Ruggeri ha ricordato che il Comune intende onorare coloro che, con il loro operato, hanno arricchito la vita locale: si tratta di valorizzare storie di impegno quotidiano e atti di coraggio che meritano visibilità. Segnalare un candidato è quindi un modo concreto per partecipare alla costruzione della memoria collettiva e per sostenere modelli positivi nella comunità.

Consigli pratici per una candidatura efficace

Per aumentare le possibilità di una valutazione favorevole è utile allegare documentazione che supporti la motivazione: lettere di referenze, articoli, certificazioni di attività svolte, fotografie o qualsiasi materiale che attesti l’impatto dell’operato. Chiarezza e precisione nella motivazione aiutano la Giunta comunale a comprendere meglio il valore della proposta. Infine, ricordare la scadenza del 17 aprile 2026 evita che candidature meritevoli restino escluse per motivi formali.