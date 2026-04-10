Remigration Summit a Milano: scontri in consiglio comunale e mobilitazioni in piazza

Milano al centro dello scontro politico sul Remigration Summit: dibattito acceso in consiglio comunale, proteste in piazza e richieste di intervento da prefettura e Regione

La città di Milano si trova al centro di un confronto politico che ha preso corpo tra l’aula del consiglio comunale e le strade cittadine in vista del Remigration Summit previsto per il 18 aprile in piazza Duomo. La discussione è degenerata in una serata di alta tensione: un ordine del giorno firmato dalla presidente del Consiglio, Elena Buscemi, ha denunciato una contraddizione tra i contenuti dell’evento e i valori della città, provocando reazioni immediate dei gruppi di maggioranza e opposizione.

Sul tavolo sono finiti temi sensibili come ordine pubblico, libertà di manifestazione e i limiti del ruolo istituzionale di chi presiede l’assemblea comunale.

La vicenda non è rimasta confinata al palazzo: sui social e nella società civile è partita una mobilitazione che include annunci di contromanifestazioni da parte dei centri sociali e prese di posizione da parte dei partiti. Da un lato la Lega e i gruppi che sostengono l’iniziativa, dall’altro realtà antagoniste e alcuni esponenti del centrodestra che hanno espresso riserve, creando una trama politica complessa che intreccia responsabilità istituzionali e messaggi politici netti.

La bagarre in consiglio comunale

Nel corso della seduta il contrasto è esploso: alcuni consiglieri leghisti hanno esposto cartelli con slogan come “No al pensiero unico”, “La libertà è democrazia” e “Stop fascismo rosso”, quindi hanno temporaneamente abbandonato l’aula in segno di protesta contro l’ordine del giorno di Buscemi. Il gruppo della Lega ha contestato la scelta della presidente, ritenendola un atto di presa di posizione politica che viola il principio di imparzialità previsto per la guida del Consiglio. La seduta si è chiusa anticipatamente tra urla, accuse reciproche e tensione crescente, con l’episodio che ha lasciato una forte scia mediatica e diversi video della serata diffusi online.

Reazioni dei protagonisti in aula

Il consigliere e segretario provinciale della Lega, Samuele Piscina, ha parlato di un gesto «grave», sostenendo che la presidente abbia oltrepassato il suo ruolo di garanzia. Buscemi, dal canto suo, ha ribadito la legittimità dell’ordine del giorno, sottolineando di non disporre di poteri per vietare la manifestazione ma di avere il dovere di richiamare le autorità competenti—prefettura e questura—per una valutazione su ordine pubblico e compatibilità con i principi costituzionali e i diritti umani.

Posizioni politiche e prese di distanza

Al di là dell’aula, la disputa politica si è rapidamente allargata. Il sindaco Giuseppe Sala ha espresso un giudizio politico negativo sull’evento, chiarendo però che non sussisterebbero i presupposti giuridici per impedirne lo svolgimento, come confermato dai confronti con Prefettura e Questura. Nel frattempo, il dibattito ha attraversato le forze di centrodestra: Forza Italia ha annunciato un’iniziativa alternativa per lo stesso giorno, con il responsabile milanese Amir Atrous che ha condannato toni e contenuti del Summit e promesso un appuntamento dedicato alle seconde generazioni.

La mozione in Regione e le richieste di dissociazione

Il caso è arrivato anche in Regione Lombardia: il consigliere del Movimento 5 Stelle, Nicola Di Marco, ha depositato una mozione per chiedere al presidente Attilio Fontana di dissociarsi dall’evento, definendo alcune delle teorie promosse «estremiste» e invitando l’istituzione regionale a un pronunciamento chiaro. La proposta ha alimentato ulteriori scontri, con il centrodestra che respinge le accuse e difende la libertà di espressione dei promotori, mentre il centrosinistra accusa di strumentalizzazione e pericolo di normalizzazione di messaggi divisivi.

Piazza e sicurezza: contromanifestazioni annunciate

All’appuntamento in piazza si contrappongono almeno due presenze annunciate dalla galassia antagonista e dai centri sociali: una mobilitazione della rete “No ai Cpr” prevista in largo Cairoli e un corteo Antifa da piazza del Tricolore con l’obiettivo dichiarato di «accercare» piazza Duomo. Le modalità di questi presidi sono in via di definizione con le autorità, mentre prefettura e questura valutano i rischi per l’ordine pubblico e le possibili misure di gestione. La tensione in città cresce anche per la vicinanza temporale ad appuntamenti simbolici e per la presenza di esponenti istituzionali sul palco del Summit.

Milano si prepara quindi a un confronto che è insieme politico e civico: la sequenza di iniziative in programma e le polemiche in corso evidenziano come il tema dell’immigrazione e della sicurezza continui a essere terreno di forte polarizzazione. La partita delle prossime settimane metterà alla prova la capacità delle istituzioni locali di bilanciare diritto di manifestare e tutela della convivenza civile, con l’attenzione delle autorità rivolta a evitare escalation e garantire la sicurezza dei cittadini.