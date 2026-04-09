Controversia a Milano sul Remigration Summit: tra ordine pubblico e libertà di espressione

Il Comune di Milano segnala criticità sull'evento dei Patrioti del 18 aprile e la Lega replica accusando censure: sullo sfondo il richiamo ai valori della Resistenza e le preoccupazioni per l'ordine pubblico

La città di Milano si trova al centro di un acceso dibattito politico in vista del raduno dei Patrioti Europei fissato per il 18 aprile in piazza del Duomo. Un ordine del giorno presentato dalla presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi (Pd), chiede a Prefetto e Questore «una valutazione rigorosa» sull’opportunità di autorizzare l’evento per motivi di ordine pubblico e per una presunta violazione della Costituzione.

Nel documento si definisce inoltre la cosiddetta remigrazione come un concetto legato a ideologie che promuovono l’espulsione sulla base di criteri etnici o razziali, sollevando preoccupazioni sul piano dei diritti e della dignità.

La richiesta di Buscemi non si limita a un appello tecnico: l’odg chiede al Sindaco e alla Giunta di condannare i contenuti dell’iniziativa, dichiarandoli incompatibili con l’identità civile e democratica della città, ricordando che Milano è «Città Medaglia d’Oro della Resistenza» e che il suo statuto contrasta ogni forma di fascismo e razzismo. Sulla scena politica si sono registrate reazioni nette: la sinistra parla di difesa dei valori costituzionali, mentre i promotori dell’evento e la Lega interpretano la mossa come un tentativo di limitare la libertà di espressione e la partecipazione democratica.

L’ordine del giorno e le sue motivazioni

Il testo depositato in Aula richiama l’articolo 3 della Costituzione per evidenziare il contrasto tra la proposta politica della remigrazione e il principio di pari dignità sociale. L’odg sollecita inoltre che non siano concessi spazi comunali, patrocini o agevolazioni a organizzazioni che non dichiarino esplicitamente il rispetto dei valori antifascisti e costituzionali. In sostanza, l’atto istituzionale mira a impedire che la piazza cittadina diventi un palcoscenico per messaggi considerati discriminatori, promuovendo al contempo iniziative per valorizzare l’integrazione e la diversità.

Valori costituzionali e memoria della Resistenza

Nel richiamo ai valori della Resistenza si sottolinea l’importanza storica e simbolica di Milano, il cui statuto comunale esplicitamente rifiuta ogni forma di fascismo e razzismo. Per chi ha firmato l’odg, permettere un raduno su temi che propongono l’allontanamento di persone in base all’origine sarebbe incompatibile con l’identità della città. Il documento non chiede un bando automatico: si parla di una «ulteriore valutazione rigorosa» da parte delle autorità competenti, lasciando all’apparato prefettizio e di pubblica sicurezza la valutazione finale sull’opportunità dell’evento.

La reazione della Lega e il tema della libertà di espressione

La Lega ha risposto con durezza, bollando l’iniziativa della presidente dell’Aula come un atteggiamento «antidemocratico» e una violazione del dovere di imparzialità. I rappresentanti del partito hanno difeso la partecipazione al Remigration Summit come esercizio di libertà di manifestazione e hanno accusato la sinistra di voler «mettere a tacere» opinioni diverse. Nella replica si insiste sul fatto che la discussione riguarda temi di legalità, sicurezza e controllo delle frontiere, ribadendo la legittimità di esprimere tali posizioni in una democrazia pluralista.

Accuse di deriva autoritaria e argomenti contrari

Nei toni della polemica sono emerse parole forti: i critici della sinistra parlano di una possibile deriva autoritaria e perfino di un «fascismo rosso» se si cerca di escludere dal dibattito determinate istanze. Dall’altro lato, formazioni come Rifondazione Comunista hanno definito la manifestazione «gravemente razzista», denunciando l’uso di slogan che, a loro avviso, alimentano odio e discriminazione in un momento di crisi economica e sociale. Questa polarizzazione evidenzia come la questione inglobi valori costituzionali, percezioni di sicurezza e strategie politiche.

Ordine pubblico, mobilitazioni e scenari pratici

Oltre alle schermaglie politiche, nella pratica la data del 18 aprile presenta rischi concreti per l’ordine pubblico: oltre alla manifestazione dei Patrioti, reti come No Cpr hanno annunciato presidi e iniziative di controprotesta. Le autorità competenti si trovano quindi a dover bilanciare il diritto di riunione e la libertà di espressione con la necessità di prevenire scontri e garantire la sicurezza dei cittadini e dei luoghi pubblici. L’eventuale decisione del Prefetto e del Questore peserà sulla possibilità di svolgere l’evento così come previsto.

Le piazze in vista del 18 aprile

Con l’avvicinarsi del giorno del raduno, il confronto si sposterà sulle misure logistiche e sui percorsi di mobilitazione. Le istituzioni locali dovranno valutare profili di rischio, eventuali divieti di corteo o limitazioni d’uso degli spazi, e coordinare le forze dell’ordine per evitare escalation. Nel frattempo il dibattito politico proseguirà: l’epilogo atteso rimane la decisione delle autorità di pubblica sicurezza, che dovranno motivare qualsiasi scelta con riferimenti giuridici e garantire il rispetto dei diritti fondamentali.