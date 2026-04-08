Milano divisa sul raduno dei Patrioti: ordine del giorno e polemiche

Un ordine del giorno contro il summit sulla remigrazione alza il livello dello scontro politico a Milano tra richieste di divieto e accuse di censura

Nelle settimane che precedono il raduno annunciato per il 18 aprile in piazza del Duomo, Milano si trova al centro di un acceso confronto politico. Un ordine del giorno depositato dalla presidente del consiglio comunale, Elena Buscemi, chiede al prefetto e al questore una verifica sull’opportunità di autorizzare l’iniziativa, sostenendo che il tema della remigrazione propona idee incompatibili con la Carta costituzionale e con l’identità antifascista della città.

La proposta di Buscemi non è rimasta confinata alle aule istituzionali: ha innescato reazioni immediate da parte dei gruppi politici. Da una parte il centrosinistra sottolinea il valore simbolico di eventi prossimi al 25 Aprile in una città medaglia d’oro per la Resistenza; dall’altra la Lega e le formazioni che appoggiano il raduno parlano di un attacco alla libertà di espressione e accusano la presidente di aver tradito il ruolo di garanzia.

Il contenuto dell’ordine del giorno

L’atto depositato definisce la remigrazione come un’idea che può tradursi in misure di espulsione «forzata o incentivata» basate su criteri di origine etnica o razziale, e la pone in contrasto con l’Articolo 3 della Costituzione, che sancisce la parità di dignità tra i cittadini. Il documento sollecita il Comune a manifestare la propria contrarietà pubblica ai contenuti considerati discriminatori e chiede alle autorità di pubblica sicurezza un’ulteriore valutazione in ordine all’autorizzazione per motivi di ordine pubblico.

Perché la data è vista come provocazione

La tempistica del raduno è stata vista da chi ha scritto l’ordine del giorno come deliberata: cadendo a una settimana dal 25 Aprile, la scelta della data viene interpretata come una sfida simbolica in una città che rivendica la sua memoria antifascista. Per i firmatari, lo spazio pubblico non dovrebbe essere utilizzato come veicolo per messaggi che, a loro avviso, mettono in discussione i diritti fondamentali e fomentano divisioni sociali.

Le reazioni politiche

La risposta della Lega è stata immediata e veemente: la segreteria provinciale e il gruppo consiliare hanno accusato Buscemi di comportamento antidemocratico e di violare il principio di imparzialità richiesto dal suo ruolo istituzionale. I leghisti hanno rilanciato il tema della legalità e della sicurezza, sostenendo che parlare di remigrazione significhi affrontare la criminalità straniera e tutelare l’ordine pubblico, non praticare discriminazione.

L’intervento di figure locali del partito

L’eurodeputata e consigliera comunale Silvia Sardone ha criticato l’ordine del giorno affermando che chiudere lo spazio al confronto internazionale sarebbe un errore e ha richiamato l’attenzione su presunte minacce all’identità culturale. Allo stesso tempo, il gruppo del Partito Democratico ha espresso sostegno all’atto, ribadendo l’opposizione a un ritorno a politiche di esclusione e invocando la difesa dei valori democratici su cui si fonda la città.

Implicazioni e prospettive del dibattito pubblico

Oltre alle istanze istituzionali, la disputa mette in luce tensioni più ampie: da un lato la preoccupazione di forze politiche e associazioni per la possibile normalizzazione di messaggi considerati discriminatori; dall’altro la denuncia di tentativi di limitare la libertà di parola. Partiti come Rifondazione Comunista, tramite la segretaria Nadia Rosa, hanno bollato il raduno come un pericoloso ritorno a politiche d’odio, mentre gli organizzatori insistono nel definire la propria iniziativa come un confronto su sicurezza e regole.

Il confronto a Milano proseguirà nelle sedi istituzionali e sui media, con la richiesta esplicita al Prefetto e al Questore di valutare rischi e opportunità legate all’evento. In questo quadro, la città è chiamata a bilanciare il diritto di manifestare con l’obbligo di tutelare la convivenza e i principi costituzionali: una sfida che riflette tensioni nazionali su immigrazione, identità e spazio pubblico.