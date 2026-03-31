Divieto dei social network ai minori: il Parlamento accelera e il MiM propone misure complementari

Il dibattito sul divieto di social network per i minori si intensifica dopo un'aggressione in una scuola; il ministero chiede misure urgenti e coinvolge famiglie e istituzioni

Negli ultimi giorni il tema della protezione dei giovani online è tornato al centro dell’attenzione pubblica, con il Parlamento che sta valutando un disegno di legge bipartisan volto a vietare l’accesso ai social network ai minori. L’iniziativa nasce da una percezione diffusa tra le istituzioni secondo cui occorre intervenire in modo deciso per arginare comportamenti pericolosi, nonché per limitare l’esposizione a contenuti dannosi.

In questo contesto il dibattito non è solo normativo: riguarda anche la capacità delle scuole e delle famiglie di riconoscere segnali di rischio e di accompagnare i ragazzi nel loro percorso di crescita.

Parallelamente alla proposta di legge, il ministro Giuseppe Valditara ha richiamato l’urgenza di una strategia complessiva che unisca prevenzione, formazione e interventi di sicurezza. Dal palco del Pirellone il titolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ricordato che misure legislative devono affiancarsi a percorsi educativi e a servizi di supporto, anche psicologico, per rispondere alle necessità degli studenti e dei docenti. Il tono è stato chiaro: la soluzione legislativa è importante, ma da sola non basta.

Il fatto che ha riacceso il dibattito

Il confronto politico e sociale è stato accelerato da un episodio di cronaca che ha avuto ampia risonanza: in una scuola media della provincia di Bergamo una docente di francese è stata vittima di un’aggressione. L’autore, un ragazzo di tredici anni, avrebbe acquistato l’arma da taglio online e avrebbe reso pubbliche le intenzioni prima dell’atto. Questo elemento, unito all’aumento di segnalazioni che collegano dinamiche online a episodi di violenza, ha convinto molti a sostenere l’introduzione di limiti più stringenti nell’accesso delle nuove generazioni ai canali digitali.

Impatto sui percorsi educativi

La vicenda mette in evidenza come la rete possa amplificare rischi e comportamenti impulsivi tra i più giovani; per questo motivo il ministero parla di interventi che vadano oltre il semplice blocco degli account. Si sottolinea la necessità di potenziare l’educazione civica e le competenze socio-emotive degli studenti, affinché si sviluppi una cultura del rispetto e dell’empatia. Il concetto di prevenzione educativa diventa centrale: non si tratta solo di vietare, ma di costruire strumenti che permettano ai ragazzi di comprendere le conseguenze delle proprie azioni.

Le proposte operative del ministero

Oltre al disegno di legge, il MiM ha annunciato una serie di interventi pratici: rafforzare insegnamenti specifici sul rispetto e sull’empatia, estendere la presenza di servizi psicologici nelle scuole e prevedere misure di sicurezza strutturale. Il ministro Valditara ha indicato come priorità il potenziamento del supporto agli insegnanti e la disponibilità di risorse per intervenire tempestivamente quando emergono segnali di disagio. Queste azioni puntano a integrare la disciplina normativa con misure che incidano sui contesti di vita quotidiana degli studenti.

Il ruolo dei servizi psicologici e della formazione docente

Tra le iniziative annunciate è previsto un rafforzamento del servizio psicologico scolastico, già presente nelle scuole ma destinato a una maggiore capillarità e accessibilità. L’obiettivo è rendere il supporto immediatamente disponibile a chi ne abbia bisogno, creando percorsi di accompagnamento individualizzati. Allo stesso tempo, si investirà nella formazione continua dei docenti per riconoscere segnali di allarme e per gestire situazioni complesse in classe; qui la formazione professionale diventa uno strumento fondamentale per la prevenzione e la tutela.

Misure di sicurezza e coinvolgimento delle famiglie

Sul fronte della sicurezza fisica, il ministro ha ribadito l’intenzione di procedere anche con restrizioni sul porto d’armi e con la possibilità di installare metaldetector nelle scuole. Va precisato che queste ultime misure verrebbero adottate esclusivamente su richiesta esplicita dei presidi, rispettando così l’autonomia degli istituti. La discussione include dunque sia misure preventive sia elementi che riguardano la sicurezza degli ambienti scolastici, con l’obiettivo di creare contesti dove studenti e insegnanti si sentano più protetti.

La responsabilità condivisa tra scuola e famiglia

Infine, Valditara ha rivolto un appello ai genitori, sottolineando che la scuola non può sostenere da sola l’intero carico educativo: nei momenti cruciali dello sviluppo è fondamentale l’accompagnamento familiare. L’idea di responsabilità condivisa implica che istituzioni, famiglie e comunità debbano lavorare in sinergia per prevenire derive pericolose e promuovere il benessere dei giovani. Questo approccio combinato, secondo il ministero, è la via più realistica per affrontare una sfida complessa come quella della sicurezza online e offline dei minori.