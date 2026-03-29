Tre lauree magistrali per rafforzare il ruolo degli infermieri in Italia

Il consigliere regionale Giulio Gallera celebra l'istituzione di tre nuove lauree magistrali per l'infermieristica come un'opportunità per aumentare competenze, responsabilità e percorsi di carriera

Il 28/03/2026 segna per molti addetti ai lavori un momento di svolta: il Governo ha emanato un decreto che istituisce tre nuove lauree magistrali specialistiche rivolte alla professione infermieristica. Questa novità viene letta da più parti come un passo concreto verso una maggiore professionalizzazione e un’articolazione più chiara dei percorsi di carriera nel Servizio sanitario.

A commentare il provvedimento è il consigliere regionale Giulio Gallera, che ha sottolineato il valore di una riforma pensata per rafforzare competenze e responsabilità.

Secondo Gallera, la misura non è un riconoscimento generico ma un indirizzo preciso volto a promuovere autonomia e responsabilità degli operatori sanitari. Nel corso degli anni il consigliere di Forza Italia ha presentato proposte e emendamenti per dare maggior rilievo alle professioni sanitarie: tra queste iniziative ricordiamo il progetto di legge del 2026 per istituire il Direttore Assistenziale e la mozione approvata all’unanimità dal Consiglio regionale nel giugno 2026 sul riconoscimento dei dirigenti delle professioni sanitarie.

Che cosa cambiano i nuovi percorsi formativi

Il decreto istituisce tre specifiche lauree magistrali: in cure primarie e sanità pubblica, in area pediatrica e neonatale e in area intensiva ed emergenza. Questi percorsi sono pensati per dare strumenti specialistici agli infermieri chiamati a gestire situazioni complesse e a coordinare interventi multidisciplinari. L’effetto atteso è duplice: migliorare la qualità dell’assistenza e creare percorsi di carriera strutturati che riconoscano responsabilità professionali crescenti, con ricadute pratiche sia nella pianificazione dei servizi sia nelle articolazioni operative delle aziende sanitarie.

Impatti sul lavoro quotidiano

L’introduzione di titoli specialistici porta con sé modifiche organizzative: figure con competenze avanzate potranno assumere ruoli di coordinamento clinico e gestione dei processi assistenziali. Secondo Gallera, questo modello favorisce una sanità più integra e resiliente, capace di rispondere a esigenze sempre più complesse. Il passaggio dalla formazione generale a quella specialistica facilita inoltre la continuità assistenziale, con benefici potenziali per la prevenzione, la gestione delle cronicità e l’assistenza pediatrica e neonatale.

La dimensione economica e professionale

Oltre all’aspetto formativo, resta centrale la questione della valorizzazione economica e del riconoscimento professionale concreto. Il decreto apre la strada a percorsi di carriera più strutturati, ma spetta alle amministrazioni attuare politiche che traducano i titoli in responsabilità chiare e in contratti adeguati. Gallera richiama l’attenzione sull’importanza di collegare la formazione specialistica a ruoli dirigenziali e a forme di riconoscimento economico per evitare che queste competenze rimangano solo formali.

Il ruolo della Lombardia e le iniziative regionali

La regione lombardia ha svolto un ruolo di primo piano nel promuovere il valore delle professioni sanitarie: negli atti di programmazione regionale sono stati inseriti principi di valorizzazione e sviluppo delle competenze avanzate. Nel corso della legislatura, con emendamenti e una mozione approvata nel giugno 2026, Gallera e i colleghi di Forza Italia hanno chiesto che le aree professionali – infermieristica, ostetrica, riabilitativa, tecnico-diagnostica e della prevenzione – ricevano maggiore spazio e responsabilità nelle aziende sanitarie, anche a livello dirigenziale.

Prospettive e sfide per l’attuazione

L’istituzione formale delle tre lauree magistrali segna l’inizio di una fase pratica che richiederà scelte precise sull’applicazione. La sfida, secondo Gallera, è trasformare i nuovi percorsi in reali competenza riconosciute e in responsabilità operative. Ciò implica interventi su regolamentazioni, contrattazione collettiva e piani di carriera, oltre a investimenti nella formazione continua e nei sistemi organizzativi che consentano ai professionisti di esercitare le nuove responsabilità in modo efficace e sicuro.

In conclusione, per il consigliere regionale Giulio Gallera il decreto rappresenta il completamento di un percorso iniziato a livello regionale e perseguito con proposte concrete dal 2026 in avanti. Il successo della riforma dipenderà dalla capacità delle istituzioni di tradurre le norme in opportunità tangibili per gli operatori e, conseguentemente, in migliori risultati per i cittadini e per il sistema sanitario nel suo complesso.