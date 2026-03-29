Scegliere il logo del DUC di Nerviano: sondaggio online per cittadini e commercianti

Partecipa al voto online e aiuta a definire l'immagine del commercio locale: due proposte grafiche e la candidatura per la linea Eccellenza

Il Comune di Nerviano ha avviato una consultazione pubblica che permette ai residenti e agli esercenti di scegliere il nuovo logo del Distretto urbano del commercio ( DUC ). L’iniziativa è pensata per trasformare una decisione grafica in un momento di partecipazione civica, dando ai cittadini un ruolo concreto nella costruzione dell’identità visiva del commercio locale e nella promozione delle attività del territorio.

La sindaca Daniela Colombo ha invitato la comunità a esprimere la propria preferenza direttamente dal sito istituzionale del Comune, sottolineando che il simbolo scelto accompagnerà tutte le azioni di comunicazione, le campagne promozionali e gli eventi legati al Distretto. Questa scelta assume valore strategico perché un marchio condiviso può diventare leva per il rilancio e la visibilità delle imprese locali e per rafforzare il senso di appartenenza al territorio.

Il senso dell’iniziativa

L’operazione non si limita a definire un segno grafico: rappresenta un tassello del progetto più ampio dedicato al rilancio del tessuto commerciale di Nerviano. Con il DUC il Comune intende mettere in rete amministrazione, commercianti, associazioni di categoria e cittadini, favorendo collaborazioni strutturate e azioni mirate. In questo contesto la presenza di partner come Confcommercio rafforza la dimensione condivisa del percorso, mentre l’uso di strumenti partecipativi sottolinea l’importanza della co-progettazione nella definizione di priorità e attività.

Coinvolgimento di cittadini ed esercenti

La scelta del logo è stata preceduta da un’assemblea pubblica in cui gli operatori commerciali hanno selezionato due proposte finaliste: una di forma tondeggiante e una più quadrata, entrambe caratterizzate da palette di colori vivaci. I cittadini e gli esercenti hanno ora un periodo limitato per votare sul sito comunale: questo meccanismo vuole valorizzare l’opinione pubblica e rendere immediata la partecipazione, conferendo al logo un significato collettivo e non solo estetico. L’interazione diretta favorisce inoltre un senso di responsabilità condivisa verso le scelte del territorio.

Collegamento con la linea “Eccellenza” di Regione Lombardia

Il progetto del DUC si inserisce nel più ampio quadro delle politiche regionali: il Comune di Nerviano sta lavorando alla candidatura per accedere alla linea “Eccellenza” promossa da Regione Lombardia. Questa possibilità è riservata ai distretti più strutturati e orientati all’innovazione, e premia iniziative che puntano sulla modernizzazione delle attività, la digitalizzazione dei servizi e la riqualificazione degli spazi urbani. La costruzione di un’immagine coordinata e riconoscibile, con un logo scelto dalla comunità, può contribuire a rafforzare la candidatura e a dimostrare la capacità del territorio di co-progettare interventi di qualità.

Priorità progettuali

Tra le priorità indicate dall’amministrazione figurano la digitalizzazione degli esercizi, il miglioramento dell’offerta di servizi e la creazione di iniziative che aumentino l’attrattività commerciale e turistica del territorio. Il logo, pur essendo un elemento simbolico, avrà concrete ricadute operative: accompagnerà campagne digitali, materiali promozionali, eventi tematici e percorsi di rigenerazione urbana pensati per rendere più vivaci e funzionali le aree di commercio. Queste azioni si inseriscono in una visione che privilegia progetti integrati e misurabili.

Come partecipare e quali saranno i prossimi passi

Per esprimere la propria preferenza è sufficiente collegarsi al sito del Comune di Nerviano e seguire la procedura di voto dedicata: il periodo utile per la consultazione è stato stabilito dall’amministrazione e la proposta vincente diventerà il simbolo ufficiale del Distretto. L’iniziativa è stata resa pubblica il 29 marzo 2026, e da quel momento la comunità ha la responsabilità di scegliersi un’immagine che rispecchi identità e aspirazioni locali. Dopo la proclamazione del logo, il Comune proseguirà con la predisposizione della candidatura regionale e con la pianificazione delle azioni previste dal progetto DUC.

L’obiettivo finale è creare una rete di supporto tra amministrazione, commercianti e cittadini capace di trasformare la scelta simbolica del logo in un percorso concreto di innovazione e valorizzazione: un segno grafico condiviso, infatti, può diventare la porta d’ingresso per progetti più ampi di rigenerazione economica e sociale, fondati su collaborazione e visione comune.