Giorgia Meloni al Parenti: scontri simbolici e dissenso in strada

Il passaggio della premier al Teatro Franco Parenti il 12 marzo 2026 ha attirato proteste di gruppo e sollevato interrogativi sulla funzione degli spazi culturali

Il 12 marzo 2026 Giorgia Meloni è intervenuta al Teatro Franco Parenti di Milano in un’iniziativa promossa da Fratelli d’Italia a sostegno del referendum sulla giustizia. La presenza della presidente del Consiglio ha suscitato tensioni visibili sia all’interno delle sale sia ai cancelli del teatro: un presidio composto da attivisti ha animato il fronte esterno con slogan e striscioni, mentre nel foyer si sono alternati interventi e momenti di propaganda del partito.

La scelta del Parenti come sede dell’incontro ha inoltre riacceso un dibattito sulla natura degli spazi culturali. La direttrice del teatro, Andrée Ruth Shammah, ha ricevuto critiche e allo stesso tempo difese pubbliche dopo l’evento, con commenti che hanno sottolineato il valore della pluralità di opinioni in ambito culturale.

La mobilitazione esterna: chi c’era e che cosa chiedeva

Fuori dal Teatro Franco Parenti si è radunata una ventina di persone, secondo le cronache, riunite sotto le sigle di Potere al Popolo, i collettivi Cambiare Rotta e Opposizione studentesca. Il presidio ha esposto striscioni con messaggi contro il governo e contro presunte derive autoritarie, e ha denunciato la trasformazione del quartiere in un’area «militarizzata» per l’occasione. I manifestanti hanno anche espresso critiche al referendum, definendolo un’ulteriore manovra politica anziché una discussione democratica approfondita.

Slogan, simboli e rivendicazioni

Gli slogan intonati includevano richieste di dimissioni e inviti alla leader a ritirarsi dalla piazza politica; alcuni cori recitavano messaggi diretti a Giorgia Meloni. Tra le rivendicazioni più visibili c’erano cartelli contro la guerra, contro il riarmo e contro presunte complicità internazionali, oltre a uno slogan che rimandava a una contestazione della «guerra sociale». Gli attivisti hanno anche annunciato una manifestazione a Roma prevista per il 14 marzo, inserendo l’episodio milanese in un quadro di mobilitazioni coordinate.

L’evento al chiuso: format, atmosfera e simboli del Sì

All’interno del teatro la kermesse di Fratelli d’Italia è stata organizzata con panel paralleli e tempi cronometrati per gli interventi. Per sottolineare il messaggio è stato diffuso un jingle noto, mentre all’ingresso i partecipanti hanno ricevuto materiali promozionali: una borsa di tela contenente una maglietta con slogan in favore del sì. La scenografia e la logistica hanno mirato a creare un’immagine ordinata e compatta del fronte favorevole alla riforma, con momenti strutturati e inviti alla partecipazione elettorale.

Un episodio imprevisto sul palco

Prima dell’intervento finale della presidente del Consiglio, una persona è salita sul palco interrompendo il programma: si tratta di Orazio Maurizio Musumeci, già noto per una candidatura alla Presidenza della Repubblica nel 2013. L’uomo ha chiesto pubblicamente le dimissioni del Capo dello Stato e ha donato alla premier un libro da lui pubblicato, intitolato ‘Il tredicesimo presidente’. L’episodio ha richiesto l’identificazione dell’individuo da parte delle autorità di polizia presenti e ha creato un momento di tensione prima della conclusione dell’incontro.

Discorsi, scenari politici e reazioni pubbliche

Nel suo intervento la presidente del Consiglio ha invitato i presenti a mantenere fiducia nel giudizio personale e a non lasciarsi guidare da semplificazioni facili. Giorgia Meloni ha dipinto uno scenario nel quale il mancato successo della riforma potrebbe tradursi in conseguenze negative per la sicurezza quotidiana e per l’efficacia delle istituzioni giudiziarie, richiamando l’attenzione su presunti rischi per l’ordine pubblico e la tutela dei cittadini. Il tono è stato focalizzato sulla necessità di decisioni pragmatiche per il futuro dell’Italia.

Dal fronte politico sono arrivate anche reazioni di ringraziamento nei confronti della direttrice del teatro: il presidente del Senato Ignazio La Russa ha espresso apprezzamento per la disponibilità a ospitare l’evento nonostante le polemiche. Parallelamente, Andrée Ruth Shammah ha difeso la scelta del Parenti, proponendo l’idea di portare figure che rappresentino posizioni divergenti per dimostrare che gli spazi culturali possono ospitare confronto e dissenso. In un’intervista pubblicata il 13 marzo 2026 la direttrice ha auspicato che prevalga il pensiero critico al di là degli schieramenti.

Il caso del 12 marzo 2026 al Teatro Franco Parenti evidenzia come eventi politici in luoghi culturali possano diventare catalizzatori di tensioni e dibattiti più ampi sulla natura del confronto democratico. L’episodio ha combinato contestazioni di strada, momenti di spettacolo e interventi istituzionali, sintetizzando in poche ore molte delle questioni che animano il dibattito pubblico in vista del referendum.