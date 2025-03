56 aziende aderiscono all'iniziativa del Comune per migliorare la qualità dell'aria e combattere il cambiamento climatico.

Un’iniziativa innovativa per Milano

Il Comune di Milano ha recentemente presentato un’importante iniziativa che coinvolge un ampio numero di aziende nel percorso verso la sostenibilità ambientale. L’Alleanza per l’aria e il clima, lanciata a novembre 2024, ha già visto l’adesione di 56 imprese, tra cui grandi nomi come A2A e Siemens, ma anche piccole e medie realtà. Questo progetto rappresenta un’opportunità unica per le aziende di collaborare con l’amministrazione comunale per affrontare le sfide legate alla qualità dell’aria e al cambiamento climatico.

Impegni concreti per un futuro migliore

Le aziende che hanno aderito all’alleanza si sono impegnate a intraprendere azioni significative per migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni. Tra le iniziative previste ci sono il risparmio energetico, l’adozione di energie rinnovabili e la promozione dell’economia circolare. Inoltre, si punta a incentivare la mobilità sostenibile e la valorizzazione degli spazi verdi, elementi chiave per una città più vivibile e sostenibile. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha sottolineato l’importanza di questo progetto, definendolo un motivo di orgoglio per tutte le realtà coinvolte.

Un modello di collaborazione tra pubblico e privato

La transizione ecologica non può essere affrontata solo dalle istituzioni, ma richiede un impegno collettivo. L’assessora all’ambiente, Elena Grandi, ha evidenziato come l’Alleanza per l’aria e il clima rappresenti uno spazio inclusivo per tutte le imprese della città, promuovendo lo scambio di buone pratiche e conoscenze. Questo approccio collaborativo è fondamentale per affrontare le sfide del cambiamento climatico in modo efficace e integrato. Con l’avvio del primo anno pilota, le aziende coinvolte avranno l’opportunità di testare e sviluppare strategie che possano essere replicate e ampliate negli anni a venire.