Il sindaco Sala e l'assessora Grandi promuovono le rinnovabili come priorità.

La posizione di Milano sul nucleare

Durante un’importante presentazione all’interno di Palazzo Marino, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha chiarito la sua posizione riguardo all’energia nucleare. In un momento storico in cui l’energia è al centro del dibattito pubblico, Sala ha affermato: “Non dirò mai ‘no’ al nucleare, dico ‘no’ adesso”. Questa dichiarazione sottolinea che la sua contrarietà non è assoluta, ma contestualizzata nel presente. Secondo il sindaco, è fondamentale analizzare la situazione attuale del nucleare, considerando i costi e i tempi necessari per implementare questa tecnologia.

Le alternative rinnovabili

Il sindaco ha messo in evidenza come Milano stia già lavorando per diversificare le proprie fonti energetiche, sostituendo le forniture russe con quelle provenienti da Algeria, Libia e Azerbaigian. Sala ha sottolineato l’importanza di aumentare la quota di energie rinnovabili dal 20% attuale al 40-50% nei prossimi dieci anni. “Non ci si arriva col nucleare, che oggi non è una tecnologia solida, soprattutto per il costo di produzione”, ha dichiarato, evidenziando la necessità di concentrare gli sforzi sulle fonti rinnovabili.

Il sostegno dell’assessora Grandi

Elena Grandi, assessora comunale all’ambiente, ha espresso pieno supporto alle affermazioni del sindaco. Ha sottolineato che prima di considerare il nucleare, è essenziale riflettere sulle risorse disponibili per produrre energia rinnovabile. Grandi ha criticato i finanziamenti governativi alle fonti fossili, suggerendo che tali risorse dovrebbero essere reindirizzate verso le rinnovabili. “Se in 10-15 anni avessimo investito di più sulle rinnovabili, oggi avremmo un potenziale di energia rinnovabile molto maggiore”, ha affermato, richiamando l’esempio della Spagna.

Verso un futuro sostenibile

Grandi ha anche ricordato che, entro il 2050, le fonti fossili dovranno essere eliminate. Secondo l’assessora, il nucleare non potrebbe garantire una sostituzione efficace in termini di costi e tempi d’investimento. “Il nostro momento è di utilizzare il nostro sole e il vento”, ha spiegato, suggerendo che le infrastrutture esistenti, come le autostrade, potrebbero ospitare pannelli solari senza compromettere il territorio. Questa visione di un futuro sostenibile pone Milano come un esempio di come le città possano affrontare le sfide energetiche con soluzioni innovative e rispettose dell’ambiente.