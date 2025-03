Il consiglio comunale di Milano chiude le porte a proposte alternative per San Siro.

Il destino di San Siro tra ristrutturazione e nuove costruzioni

La recente votazione del consiglio comunale di Milano ha segnato un punto di svolta significativo per il futuro dello stadio di San Siro. Con il sindaco Beppe Sala che ha votato contro, è stata bocciata una proposta che avrebbe potuto portare a una ristrutturazione del Meazza, aprendo la strada a un nuovo stadio per le due squadre milanesi, Milan e Inter. Questo voto rappresenta quasi certamente la fine delle ipotesi alternative alla vendita diretta delle aree circostanti ai club, un passo che potrebbe cambiare radicalmente il panorama calcistico e urbanistico della città.

Le proposte bocciate e le critiche delle opposizioni

Due documenti cruciali sono stati presentati in aula: un ordine del giorno di Europa Verde e una delibera d’indirizzo proposta da Enrico Fedrighini. Entrambi i testi miravano a impegnare la giunta a considerare la ristrutturazione del Meazza, ma sono stati respinti con un voto che ha evidenziato le divisioni interne alla maggioranza. Le opposizioni hanno criticato non solo il “tempo dilatato” con cui sono stati presentati i documenti, ma anche la mancanza di un progetto concreto da parte dei club. Francesca Cucchiara di Europa Verde ha sottolineato che i club non hanno ancora recepito le indicazioni del consiglio, lasciando aperta la possibilità di esplorare proposte alternative per il recupero dello stadio.

Il futuro di San Siro: un bando pubblico per la ristrutturazione?

La proposta di Fedrighini includeva l’idea di un bando pubblico urgente per definire la destinazione dell’area del Meazza. Questo approccio mira a garantire che le decisioni siano prese in modo trasparente e che il miglior risultato sia ottenuto per il Comune di Milano, piuttosto che per interessi privati. Tuttavia, il sindaco e la giunta hanno espresso parere negativo su entrambe le proposte, affermando che un ordine del giorno simile era già stato approvato in precedenza. La situazione rimane complessa, con le squadre che continuano a lavorare su un piano economico-finanziario che non è ancora stato presentato.

Le implicazioni per il quartiere e il futuro del calcio milanese

La questione di San Siro non riguarda solo il futuro delle due squadre, ma ha anche profonde implicazioni per il quartiere circostante. Le opposizioni hanno messo in evidenza che la ristrutturazione del Meazza non porterebbe alcun intervento significativo sul quartiere, che ha bisogno di investimenti e miglioramenti. La mancanza di un progetto chiaro e condiviso ha alimentato le preoccupazioni riguardo al futuro dello stadio e alla sua integrazione nel tessuto urbano di Milano. Con il tempo che scorre e le decisioni che si accumulano, il futuro di San Siro rimane avvolto nell’incertezza, mentre la città attende risposte concrete dai club e dall’amministrazione.