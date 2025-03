Proteste per la chiusura del museo Leonardo3 a Milano

Massimiliano Lisa denuncia l'arroganza dell'amministrazione comunale milanese

La situazione critica del museo Leonardo3

Il museo Leonardo3, situato nel cuore di Milano, è al centro di una controversia che ha sollevato un’ondata di proteste. Il direttore Massimiliano Lisa ha annunciato uno sciopero della fame in risposta alla decisione del Comune di Milano di chiudere l’istituzione culturale. Questa chiusura, secondo Lisa, rappresenta un “atto di violenza inaccettabile contro la cultura e l’educazione”, colpendo in particolare i bambini e le famiglie che usufruiscono delle attività del museo.

Le accuse all’amministrazione comunale

Lisa non ha risparmiato critiche all’amministrazione comunale, accusandola di essere sorda alle richieste di dialogo e di aver mostrato disprezzo nei confronti del personale del museo. Dopo 16 mesi di trattative, il direttore ha deciso di intraprendere questa forma estrema di protesta per riaffermare la dignità di Milano e dei suoi cittadini, che sente calpestata da un’amministrazione “disconnessa dalla realtà”. La situazione è ulteriormente complicata da un contenzioso legale riguardante la concessione degli spazi espositivi, di proprietà di Palazzo Marino.

Le implicazioni culturali della chiusura

La chiusura del museo Leonardo3 non è solo una questione legale, ma ha anche profonde implicazioni culturali. Dopo dieci anni di patrocinio comunale, il museo ha visto il suo contratto di collaborazione messo in discussione dal Demanio, che ha sostenuto che si trattasse di una subconcessione non autorizzata. Nonostante le affermazioni del museo, che sostiene di non essere in subconcessione, la decisione del Comune di procedere con la decadenza del contratto ha sollevato preoccupazioni tra i cittadini e gli appassionati di cultura. La richiesta di sfratto, attualmente sospesa dal Tar, rappresenta un ulteriore colpo per un’istituzione che ha contribuito a rendere Milano un centro culturale di rilevanza internazionale.