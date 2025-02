Un giovane leader per un futuro migliore nella città del Milanese

La continuità di un progetto ambizioso

La recente candidatura di Mattia Ferretti a sindaco di Rozzano segna un momento cruciale per la città. Figlio di Gianni Ferretti, scomparso lo scorso novembre, Mattia si propone di portare avanti l’eredità del padre, un leader che ha saputo guadagnarsi la fiducia dei cittadini. La sua candidatura, sostenuta da una coalizione di centrodestra, rappresenta non solo un atto di continuità, ma anche un’opportunità per rinnovare e rafforzare il legame con la comunità.

Un programma per il futuro

Il programma di Mattia Ferretti si basa su principi di innovazione e sostenibilità. La sua visione per Rozzano è chiara: trasformare la città in un luogo attrattivo, sicuro ed efficiente. La coalizione di Lista civica Rozzano per Ferretti, che include partiti come Fratelli d’Italia e Forza Italia, ha già espresso il proprio sostegno, evidenziando le qualità personali e professionali di Mattia. La sua determinazione e il suo impegno sociale sono stati riconosciuti come fondamentali per affrontare le sfide attuali e future della città.

Un legame profondo con la comunità

Mattia Ferretti non è solo un candidato; è un giovane che conosce bene le dinamiche della sua città. La sua esperienza e il suo approccio umano lo rendono un candidato vicino ai cittadini. In un contesto in cui Rozzano è stata spesso al centro di polemiche, Ferretti ha sempre difeso la sua comunità, sottolineando i valori di onestà e rispetto che caratterizzano i suoi abitanti. La sua visione è quella di unire le diverse anime della città, creando un senso di appartenenza e collaborazione tra i cittadini.

Il futuro di Rozzano

Con le elezioni comunali fissate per il 14 e 15 aprile, la candidatura di Mattia Ferretti rappresenta una nuova speranza per Rozzano. La sua capacità di ascoltare e rispondere alle esigenze della comunità sarà fondamentale per costruire un futuro migliore. La città ha bisogno di un leader che sappia coniugare l’eredità del passato con le sfide del presente, e Mattia sembra essere la persona giusta per questo compito. La sua determinazione e il suo amore per Rozzano potrebbero fare la differenza in un momento così delicato per la città.