Il Pd milanese propone una riforma per un'unica area metropolitana integrata e connessa.

Un’unica area metropolitana per Milano

Milano, una delle città più dinamiche d’Europa, si trova di fronte a una sfida cruciale: la necessità di trasformarsi in un’unica area metropolitana integrata. Il Partito Democratico milanese, attraverso le parole del segretario Alessandro Capelli, sta spingendo per una riforma istituzionale che possa rafforzare le autonomie locali, garantendo così una governance più efficace e rappresentativa per i suoi 3 milioni e 200 mila abitanti. L’obiettivo è chiaro: superare la frammentazione attuale, che vede 134 comuni operare in modo isolato, creando iniquità e disuguaglianze nei servizi offerti.

Le sfide dell’attuale assetto istituzionale

Capelli sottolinea come gli strumenti attualmente a disposizione della città metropolitana siano inadeguati. Questa situazione ha portato a una distribuzione ineguale delle risorse e dei servizi, con Milano che spesso beneficia di più rispetto alle aree circostanti. La proposta del Pd non si limita a una semplice riorganizzazione, ma mira a una vera e propria innovazione istituzionale. Tra le misure chiave, spicca l’idea di un sindaco metropolitano eletto direttamente da tutti i cittadini dell’area, non solo da quelli del capoluogo. Questo cambiamento rappresenterebbe un passo fondamentale verso una governance più inclusiva e rappresentativa.

Un appello al governo per il cambiamento

Il Pd milanese non è solo in questa battaglia. Diverse organizzazioni sociali, sindacati e rappresentanti del mondo dell’industria e del commercio si sono già espressi a favore di una riforma che possa garantire una maggiore equità tra le diverse aree della metropoli. Capelli conclude il suo intervento con un appello diretto al governo: “Se volete rafforzare le autonomie locali, è il momento di innovare istituzionalmente le città metropolitane”. La richiesta di un’elezione diretta del sindaco metropolitano è solo uno dei punti chiave di un programma più ampio, che mira a garantire una Milano più unita e coesa, capace di affrontare le sfide del futuro con una visione condivisa e integrata.