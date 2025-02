Il Comune di Milano amplia il piano casa con nuove aree per alloggi a canone calmierato.

Il piano casa di Milano si espande

Il Comune di Milano ha annunciato l’aggiunta di quattro nuove aree al suo ambizioso piano casa, con l’obiettivo di fornire 10mila appartamenti a canone calmierato entro il 2034. Le nuove zone, situate in via Bovisasca, via Pitagora, via Pompeo Leoni e via Medici del Vascello, si uniscono ai precedenti siti già individuati a dicembre 2024, portando il totale a oltre 200mila metri quadrati di aree disponibili per lo sviluppo residenziale.

Un bando per il settore privato

Il Comune ha lanciato un avviso esplorativo per valutare l’interesse del settore privato nella realizzazione e gestione di questi nuovi alloggi. L’iniziativa mira a coinvolgere operatori del settore per garantire progetti di qualità a costi accessibili. Guido Bardelli, assessore alla casa, ha sottolineato l’importanza di progetti responsabili e ha invitato gli sviluppatori a cogliere le opportunità offerte da queste nuove aree.

Canoni accessibili per i cittadini

Il canone massimo per i locatari non supererà gli 80 euro al metro quadrato all’anno, traducendosi in un costo massimo di 666 euro mensili per un appartamento di 100 metri quadrati. Questa misura è stata pensata per garantire che le abitazioni rimangano accessibili a una vasta gamma di cittadini, contribuendo così a un sviluppo urbano equo e sostenibile.

Opportunità per i giovani sviluppatori

Un aspetto interessante del bando è la valorizzazione del coinvolgimento di giovani sotto i 35 anni nella progettazione. Questo approccio non solo promuove l’innovazione, ma offre anche ai giovani professionisti l’opportunità di partecipare attivamente alla trasformazione della città. Gli sviluppatori privati possono partecipare al bando sia singolarmente che in raggruppamento temporaneo, aumentando così le possibilità di collaborazione e scambio di idee.