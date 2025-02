Oggi si decide il futuro della metro M5 con un incontro tra i sindaci coinvolti nel progetto.

Il progetto di prolungamento della metro M5

Oggi si svolgerà un incontro cruciale a Palazzo Marino, dove i sindaci dei comuni coinvolti nel prolungamento della metro M5 si riuniranno per discutere i dettagli del progetto. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, incontrerà i rappresentanti di Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo e Monza per definire i prossimi passi necessari per portare avanti l’iter di realizzazione dell’opera. Questo incontro rappresenta un’opportunità fondamentale per chiarire le posizioni e le strategie da adottare per garantire il successo del progetto.

Le sfide finanziarie e le preoccupazioni locali

Uno dei temi principali che verrà affrontato è la questione dei costi. Paolo Pilotto, sindaco di Monza, ha recentemente evidenziato che gli extracosti per il prolungamento ammontano a ben 589 milioni di euro. Questo dato sottolinea l’importanza di una collaborazione unitaria tra i vari enti coinvolti, per reperire le risorse finanziarie necessarie. Tuttavia, non mancano le voci contrarie all’idea di suddividere il progetto in lotti, una proposta che ha sollevato preoccupazioni tra i cittadini e i rappresentanti locali.

La mobilitazione dei cittadini e le posizioni politiche

Sabato scorso, un flashmob organizzato da HQMonza ha visto la partecipazione di numerosi cittadini che si sono opposti alla suddivisione dell’opera. La richiesta è chiara: non si vuole un progetto frammentato che possa compromettere la qualità della vita dei residenti. Anche i consiglieri regionali e comunali hanno espresso il loro dissenso, chiedendo di escludere categoricamente l’ipotesi di spacchettamento dell’opera. La lista civica di maggioranza di LabMonza ha sottolineato come la lottizzazione dei lavori potrebbe aggravare i problemi di traffico e inquinamento, senza garantire il completamento dell’opera.

Le prospettive future per la mobilità nella regione

Il prolungamento della metro M5 rappresenta un’opportunità unica per migliorare la mobilità nella regione, ma è fondamentale che venga realizzato in modo integrale. I cittadini e i rappresentanti locali chiedono un impegno concreto per garantire che le periferie di Monza e Cinisello Balsamo non vengano trascurate, ma al contrario, ricevano le soluzioni di mobilità adeguate di cui hanno bisogno. La questione delle fermate e la loro revisione sono ulteriori aspetti che necessitano di attenzione, per evitare che il progetto perda di efficacia e utilità per la comunità.