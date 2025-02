Un'opera d'arte per ricordare le vittime del conflitto e promuovere una pace giusta.

Un’opera simbolica per la pace

Il , Milano ha ospitato l’inaugurazione dell’opera d’arte “(Un)forgotten Ukraine”, un girasole monumentale di tre metri, realizzato dall’artista Mauro Seresini. Questa installazione, situata alla Biblioteca degli Alberi, è stata concepita per commemorare il terzo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina e per sensibilizzare la cittadinanza sulla necessità di una pace giusta. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha partecipato all’evento, sottolineando l’importanza di mantenere viva la memoria delle vittime del conflitto e di non lasciare spazio a interpretazioni distorte della storia.

Il significato del girasole

Il girasole è un simbolo potente per l’Ucraina, rappresentando speranza e resilienza. La scelta di questo fiore non è casuale: in un momento in cui il conflitto ha causato decine di migliaia di vittime e milioni di rifugiati, l’opera d’arte si propone di alimentare la speranza di un futuro migliore. Durante l’inaugurazione, Sala ha affermato che la pace deve essere giusta e che Milano è dalla parte dell’Ucraina, impegnandosi a contrastare ogni forma di ambiguità nei confronti della guerra.

Un appello alla comunità internazionale

La cerimonia ha visto la partecipazione di diverse figure istituzionali, tra cui la capo rappresentanza della Commissione europea a Milano, Claudia Colla, e il console ucraino Andrii Kartysh. Tutti hanno concordato sull’importanza di non lasciare sola l’Ucraina e di continuare a sostenere il paese aggredito. Kartysh ha messo in evidenza che la pace non è mai scontata e che deve essere costruita sulle basi del diritto internazionale. La comunità internazionale deve mantenere alta la pressione sulla Russia e fornire supporto militare all’Ucraina per garantire una pace duratura e giusta.

Il contesto attuale del conflitto

Il conflitto in Ucraina ha avuto conseguenze devastanti, con milioni di persone costrette a lasciare le proprie case e a vivere in condizioni precarie. La guerra ha distrutto infrastrutture vitali, come scuole e ospedali, e ha lasciato un segno indelebile nella vita di milioni di ucraini. In questo contesto, l’arte si fa portavoce di un messaggio di speranza e resistenza, invitando tutti a riflettere sulla necessità di una pace che non sia solo un cessate il fuoco, ma un vero e proprio riconoscimento dei diritti e della dignità del popolo ucraino.